Хлипкий Орешек затмил хрущевские «скотобазы» и некрологи в Telegram

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.



Топ-1: Хлипкий Орешек





Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе общения с молодыми журналистами развернуто ответил на вопрос, интересно ли ему поработать на посту президента России. Слова министра были истолкованы в соцсетях как претензия на президентский пост, после чего чиновник опроверг наличие у него подобных амбиций. На этом злоключения министра не закончились. Спустя пару дней Максима Орешкина подвергли жесткой критике в Госдуме во время доклада перед депутатами. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал министра на середине доклада и предложил перенести его выступление, так как тезисы Орешкина якобы не соответствовали заявленной в Госдуме теме «Парламентского часа».

«Банкста», предчувствуя скандал, предположила: «Министр экономического развития и бывший вэтэбэшник Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. Как бы вскоре не освободилось место для нового руководителя Минэкономики».

«АДЕКВАТ» пытается понять, зачем делать неосторожные заявления, которые могут быть неверно интерпретированы: «Это можно было бы объяснить рационально, если бы во вверенном хозяйстве дела шли на пять с двумя плюсами. Если бы <...> у Орешкина были шансы попасть хотя бы в лонг-лист претендентов. Если бы, в конце концов, до выборов оставалось не пять лет, а хотя бы два. И названным еще далеко не исчерпывается. А поскольку ничего из перечисленного нет в помине, имеем фальстарт. Который не добавит автору вистов ни прямо сейчас, ни на перспективу».

«Мысли-НеМысли» пишет после скандала в Госдуме: «Теперь у Орешкина есть несколько недель, чтобы сделать домашнее задание. Пожелаем ему удачи. Потому что эффективно работать над экономическим развитием страны – это совсем не тоже самое, что рассуждать об интересе к креслу президента, да и искусственный позитив, видимо, надоел уже даже депутатам».

«Мейстер» разбирает хитросплетения казуса, произошедшего в Госдуме: «Сообщить министру одну тему для выступления, в повестку парламента поставить другую, использовать возникшую неловкость для переноса мероприятия — простая трехходовка. А в качестве приза — беспрецедентное в истории Госдумы публичное унижение правительства».

«НЕЗЫГАРЬ» пишет: «Ситуация с Орешкиным — это продолжение темы Володин vs Правительство-Силуанов. Плюс еще одна попытка восстановления статуса активного актора политпроцесса. Ничего другого здесь нет- никакого пересмотра статуса Думы, усиления роли парламента и его институтов (в данной конструкции это просто невозможно). Впереди отчет Правительства».

«Мюсли вслух» обощает: «Не вызывает сомнений, что действия Володина - не экспромт, а домашняя заготовка. Естественно, комментаторы уже связали инцидент с президентскими амбициями Володина и Орешкина: дескать, столкнулись 2 кандидата в преемники. Более реалистичной выглядит версия других комментаторов о сознательной эскалации Володиным конфликта с правительством. Впрочем, одно другому не мешает: Володин мог рассчитать, за кого из министров премьер Медведев наиболее неохотно вступится».

Топ-2: Сталиниада





В связи с годовщиной смерти Сталина 5 марта возложить цветы к его могиле у кремлевской стены пришли около 300 человек. В соцсетях обсуждение сложной исторической фигуры вызвало массу споров.

Главред «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился в эфире к центральным органам власти с требованием убрать могилу Сталина с Красной площади. В своем канале «Расстрига» он пишет: «Сегодняшняя тяга некоторой части моих сограждан к фигуре Сталина - следствие социального инфантилизма, поиск ригористских систем с предписанными сценариями поведения, по сути - побег от ответственности».

Политтехнолог Антон Красовский вопрошает своих читателей-антисталинистов о том, чем они лучше Сталина: «Вы же реально хотите, чтобы все эти люди, которые сейчас руководят страной, оказались в лагерях. Вы же хотите на эти митинги, кричите там «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Не забудем, не простим». Вот как там колонна школьников сейчас шла на последнем шествии. Буквально школьников 12-летних. С транспарантом «Запомним всех по именам» или как-то так. Вы же на самом деле гораздо большие сталинисты, чем те люди, которые сейчас возлагают гвоздики к его могиле».

«ИА «Стекломой»»: «Чем хуже будут жить люди, тем больше будет очередь к Сталину. Не к Николаю II и даже не в Ельцин-центр (хотя, казалось бы). Можно сказать, мол, очередь в основном из людей 40+, поэтому это всё временно. Однако, во-первых, молодежь у нас уже ленится даже на акции Навального ходить, хоть последний исправно креативит борьбу с режимом. А во-вторых, напомним, восстание в Крыму и Донецке подняли как раз такие вот сорокалетние мужички с военно-милицейским прошлым. Именно эта категория людей в Русском мире самая активная и мобилизованная»

Канал «Былое и дрёма» напоминает: «В этот день в 1967 году дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели».

Политик Максим Шевченко пишет в канале «Макс атакует!»: «Вчера все вспоминали Сталина и его смерть на все лады...А ведь 5 марта 1966 года умерла Анна Ахматова. Не знаю, как там было с цветами у ее могилы, но, правда, это странно, что сражаясь вокруг могилы политика - мы обходим могилу поэта?».

Топ-3: Некрологи в Telegram

Продолжая печальную тему смерти, в Telegram вспоминали новые утраты - нобелевского лауреата Жореса Алферова и музыканта Кита Флинта. Каналы пишут о совершенно разных людях с чувством печали и потери.

Политолог Марат Баширов в канале «Политджойстик» вспоминает выдающегося советского ученого, Нобелевского лауреата по физике, академика Жореса Алферова, ушедшего из жизни 2 марта в возрасте 88 лет. Плодами разработок ученого Алферова, полупроводниковыми лазерами, мы пользуемся сегодня в повседневной жизни — это интернет, мобильная связь, электронные носители, светодиоды: «Я мало к кому отношусь с почтением из политического класса страны. Вы, Жорес Иванович, - исключение. В полном смысле - человек своего времени. Полтора года назад меня поразила Ваша лекция на тему: «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир», где Вы раскрыли тему взаимодействия ученых и власти».

Протоиерей Всеволод Чаплин в канале «Православная политика» пишет: «Самое яркое, что запомню о Жоресе Алферове, - это его гражданская позиция. Он спокойно и уверенно говорил о тупиковости капитализма. Увы: безбожный социалистический прогрессизм не смог стать альтернативой - и в этом трагизм атеистического гуманизма. Вечная память ученому - и политику в настоящем смысле слова».

Самоубийство фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта вызвало серию рефлексирующих публикаций в Telegram. Для многих Кит оказался связан с чем-то глубоко родным из юности середины 90-х.

«Мракобор» пишет: «Кейт Флинт был харизматичным психом, символом поколения с его "Фаестатой". А сама группа внесла огромный вклад в развитие электронной музыки в мире.<…> Ведь когда-нибудь все эти герои 90-х уйдут в небытие, а ты будешь сидеть и тосковать по своей молодости, которая осиротела».

«Красный Сион» пишет: «Кейт Флинт в нулевые годы стал ЗОЖ, веганом и собачником. Бросил наркотики и алкоголь, купил поместье в английской глуши. <…> И вот в итоге у него, что жизнь с наркотиками, что ЗОЖ – финал один. А выясняется, что все причины расстройства у него возникли в детстве. Отец-тиран, жизнь в бедности и в одиночестве, школу не смог закончить из-за дислексии, потом рабочий коллектив (он работал кровельщиком) - оказалось, он чужой и для пролетариата, а не только для богачей и цветных бандитов. Кругом никому не нужный и одинокий. В нулевые встретил японку, влюбился. С ней и занимался ЗОЖ в глуши. А потом и ей стал не нужен.Всё закладывается в детстве. Любите своих детей».

«Всевидящее око» пишет: «Последним чуваком с такой прической, после смерти которого можно было сказать «ушла эпоха», был Сид Вишез. А редакция Ока сидит и думает, знают ли современные дети, которые ходят на концерты к Монеточке и митинги к Навальному, кто это такой вообще».

Топ-4: Хрущевские «скотобазы»





Руководитель одной из дочерних организаций «Роскосмоса» Станислав Жарков, обсуждая в Facebook реновацию в Москве, назвал жителей хрущевок - «скотобазой». Высказывание возмутило общественность. В госкорпорации слова чиновника разбирали в комиссии по этике, а сенатор Франц Клинцевич предложил посадить Жаркова на 5 лет. В итоге чиновника просто оперативно уволили.

«Доктор прописал» выдерживает стиль и характеризует Жаркова более интеллигентно, чем чиновник москвичей: «Как показывает пример юберменша из Роскосмоса Станислава Жаркова, история Галины "Вскрываю ватку" Паниной оказалась не так чтобы очень уж поучительной».

«Архивариус» пишет: «Топ-менеджер удалил свой комментарий и даже аккаунт для надежности. Но уже поздно - скрины разлетелись по интернету, как вороны по мусорному полигону. А вообще удалять "написанные сгоряча" комментарии дело такое... Мужчина всё-таки должен уметь отвечать за свои слова. Даже, если он чиновник. Даже, если "Роскосмоса"».

Для тех, кто запутался в сообщениях, где работал Жарков, все подробно объясняет «Журналистика»: «Роскосмос» принес извинения за комментарии сотрудника своей дочерней организации. Напомним, Станислав Жарков, занимающий руководящий пост во ФГУП «Агат», в комментариях в Facebook назвал жителей московских хрущевок «скотобазой» <...> Стоит отметить, что некоторые СМИ написали о Жаркове как о сотруднике Госкорпорации, а не сотруднике одной из дочерних организаций».

Канал «zalgovich» предлагает понять и простить чиновника: «В реальности же чувак живет в квартале хрущевок, и окружающее население постоянно напоминает ему родной город, из которого он бежал за счастьем. Правишь до полуночи крупный договор, завтра в 9 совещание - а до середины ночи под окнами орут пьяные бичи. <…> Можно бесконечно моделировать печальные ситуации из его жизни, и примерно половина из них будет близка к реальности. Ну не соответствует такая жизнь ожиданиям начальника отдела госкорпорации. <…> Невольно от такой фрустрации начнешь не только в фейсбуке на людей бросаться. В общем, не судите человека строго по одному посту, ребят».

Топ-5: КПРФ в Питере ставит на Бортко





Коммунисты огласили, что выдвинут на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге режиссера Владимира Бортко. Максим Шевченко, ранее заявлявший, что собирается баллотироваться на этих выборах, поддержал решение КПРФ и пообещал помогать кандидату от партии.

«Bunin & Co» видит в ставке на Бортко «извинения» за прошлогоднюю победу коммуниста Коновалова в Хакасии: «Выдвинутый на пост губернатора Петербурга режиссер Бортко – это спарринг-партнер врио губернатора Беглова. Он на десять лет старше Беглова (на момент голосования Бортко будет 73 года). Не только не имеет управленческого опыта (у Коновалова его тоже не было), но и не выглядит человеком, который даже потенциально может стать управленцем. За время своего пребывания в КПРФ Бортко наговорил столько хорошего о Сталине и плохого о либералах, что те не будут за него голосовать, даже несмотря на воспоминания о культовом «Собачьем сердце»».

«Темник» разбирает коллизию с Шевченко: «Политик-журналист заявляет: точно скажет о своих губернаторских амбициях в Петербурге через пару месяцев (он может пойти самовыдвиженцем). При этом специально генерирует ещё больше неопределённости: не исключает, что внезапно появится в других регионах, где будут выборы. Подобная блуждающая угроза выгодна коммунистам. В таком контексте Шевченко выступает пугалкой, используя которую можно выторговывать политические бонусы. Но далеко не факт, что этот инструмент пустят в ход».

«Записки декабриста» пишет о Бортко и его влиянии на выборы: «Парламентарий узнаваем и является для Петербурга, как говорится, своим человеком. Однако, для большинства петербуржцев Бортко прежде всего режиссёр, деятель искусства, а не политик или чиновник. <...> Тем не менее, участие автора блестящих булгаговских экранизаций в предстоящих выборах губернатора безусловно повысит общественный интерес к избирательной кампании в Северной столице».

Социолог Роман Романов, автор канала «Балтийский чай», рассказывает о личном опыте взаимодействия с кандидатом от КПРФ: «Бортко - такой уценённый неудавшийся клон Никиты Михалкова, выпущенный из секретной лаборатории каким-то разгильдяем. Всё, что у Михалкова масштабно и гармонично, и Бортко - смешно и жалко. При этом кажется, что у него огромное самомнение, переходящее в манию величия, отсутствует способность и желание слышать хоть кого-то, кроме себя. Не удивлюсь, если кто-то покажет ему эту запись, он станет подавать на меня в суд за оскорбление».