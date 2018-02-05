Гусев: Государственные медучреждения в России небезопасны!

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газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Москва задумалась над ответом на «кремлевский доклад»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможной реакции со стороны Москвы на «кремлёвский доклад» Минфина США, в который попали 210 российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

Американские чиновники в Россию не стремятся, денег здесь не держат, по туристическим местам не ездят: у нас же нет своего Лас-Вегаса. Есть Сочи, но у американцев таких «сочинских» побережий – пол-страны. Поэтому я не думаю, что мы сможем чем-то ущемить бизнесменов и чиновников, которые попадут в российский список.

Топ-2: В России могут провести реформу системы медицинского страхования

Правительство и эксперты рассматривают реформу системы обязательного медицинского страхования, чтобы повысить ответственность страховых учреждений и снять с государства часть ответственности.

А мне кажется, что государство уже давно сняло с себя ответственность за медицинское обеспечение российских граждан. Сегодня в государственные медучреждения ходить небезопасно. Поэтому многие стараются при любой возможности (копят деньги, занимают, что-то продают) пойти к нормальным врачам, которые берут деньги и лечат людей. Мне кажется, что экономить на здоровье своих граждан - последнее дело, но именно это у нас сейчас и происходит.

Топ-3: В Германии появились шорты, защищающие от сексуального насилия

В Германии начали продавать «безопасные шорты» для защиты женщин от сексуального насилия.

Ну вот мы и вернулись в средневековье. Во многих музеях мира можно увидеть металлические «пояса верности». Сейчас, в наше время в европейской стране появились шорты, защищающие от сексуального насилия – это уже слишком! Мне кажется, это уже перебор!

Топ-4: 72% россиян не знают ни одного научного открытия, сделанного в стране

72% россиян не знают ни одного научного открытия, сделанного в стране, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Ура, благодаря этой новости мы, наконец, поняли, что такое наше, современное образование. В советское время все прекрасно знали, где было изобретено радио, где была открыта таблица Менделеева. Сейчас этого не знают. Спасибо нашему образованию, школе, институту, и спасибо всем, кто вместо того, чтобы читать книги, тычет в телефоне, набирая СМС-ки, проверяя «Телеграммы», и так далее, и тому подобное.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.