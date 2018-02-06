Федоров: Будем следить за тем, как наши спортсмены борются за свои права!

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Российские спортсмены судятся из-за недопуска на ОИ-2018

Более 30 российских спортсменов подали иски по поводу недопуска на Олимпиаду. Будем наблюдать, будем следить за тем, как наши ребята борются за свои права. Надеюсь и рассчитываю, что государство российское не будет стоять в стороне, а окажет им всяческую помощь и поддержку.

Топ-2: ГИБДД отказалась от идеи ввести экзамен по ПДД при замене прав

В ГИБДД отказались от идеи ввести экзамен по ПДД при замене прав. Осуществлять переэкзаменовку водителей при каждой замене прав ранее предложил ГИБДД Союз автошкол. Эта сверхрезонансная инициатива грозила испортить жизнь даже не миллионам, а десяткам миллионов водителей. Не будем сейчас дискутировать о том, улучшилась бы ситуация на наших дорогах, если бы она была реализована. Видимо, общественное недовольство уже на ранней стадии было столь велико, что было решено эту идею отложить. Пока. А что будет дальше – посмотрим.

Топ-3: Стоимость биткоина упала ниже $6 тысяч

Биткоин пробил ещё одну психологическую отметку, упав ниже $6 тысяч. Те, кто кусал себе локти, когда биткоин преодолевал планку в $12 тысяч и выше, сейчас могут выдохнуть: поиграть на этих «американских горках» сейчас уже им явно не удастся. Ну, может быть, оно и к лучшему: здоровее будут, а их денежки – целее.

Топ-4: Серебренников завершил монтаж фильма о Цое

Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о знаменитом рок-музыканте Викторе Цое прямо у себя дома. При этом окончательная работа над фильмом будет завершена весной.

Непонятно, что произойдет раньше: выход этой картины на экраны или вынесение приговора по громкому, шумному делу о растрате десятков миллионов рублей, выделенных государством на культуру.

Топ-5: Для колонизации Марса понадобятся генетически модифицированные люди

О проекте:

Для колонизации Марса понадобятся генетически модифицированные люди. Исследования в этом направлении уже ведутся, заявил ученый Норман Клейман из Колумбийского университета. Получается, что если для того, чтобы долететь до Марса (а это 4 года в один конец) хватит и людей нынешних, современных со всеми их достоинствами и недостатками, то для того, чтобы превратить Красную планету в новое обиталище человечества, людей придется изменить.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.