Фадеев ищет мусор в Telegram, а Архангельск - в Москве

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Конфузы G-20





По мнению многих каналов в Telegram, самые интересные события саммита G-20 оказались не связаны с его содержательной частью. Конфузы на саммите начались еще до его открытия и были связаны с прибытием первых лиц. Президента Франции Эммануэля Макрона никто не встретил у трапа. У самолёта Ангелы Меркель отказала электроника и он аварийно сел в Кёльне, откуда канцлер Германии добиралась в Буэнос-Айрес пассажирским рейсом. Полномасштабная встреча лидеров России и США была отменена накануне саммита.

«Вечерний пророк», подводя итоги G-20, озаглавливает пост фразой «Саммит завершился ничем»: «В общем-то вся работа журналистов в конечном итоге свелась к обсуждению опоздавшей Меркель, а также сравнению Трампа и Путина с поругавшейся в пух и прах парой, находящейся на грани развода. По итогу саммита участники G20 даже приняли совместное заявление, и никто не отказался его подписывать. И даже Украины никакой в нём не оказалось, а на первое место попали терроризм и глобальные климатические изменения».

«Нити Империи» реагируют на новость, что президента Франции никто не встретил по протоколу в аэропорту Буэнос-Айреса: «Макрон хоть лицо держит, но видно, что озадачен. Особенной пикантности ситуации придает тот факт, что ему пришлось пожать руку сотруднику аэропорта в желтом жилете. На фоне проходящих во Франции масштабных акций протеста движения «желтых жилетов» против повышения цен на топливо очень символично».

Задержка прибытия воздушного судна с немецким канцлером вызвала обсуждение в соцсетях - почему европейские лидеры, в отличие от российского, могут позволить себе летать на обычном самолете? «Скажу по секрету...» саркастически замечает: «Путин не летает на рейсовых самолетах как Меркель потому что его президентский Борт номер 1 - работает исправно, а Эйрбас им. Конрада Аденауэра, на котором должна летать Меркель - не работает. Вот и приходится канцлеру Германии, как какому-то премьеру Эстонии летать на попутках».

Кадры с приветствием «Дай пять» от лидеров России и Саудовской Аравии облетели мировые СМИ и вызвали бурную реакцию в соцсетях. «RT на русском», сопровождает видео приветствия текстом с юмором: «Бесценно: первое, что видит Трамп, заходящий в зал G20, — это как Путин здоровается с бен Сальманом».

За жестом скрылась важная договоренность - обе стороны сократят добычу нефти для сохранения цены. Комментирует «ПолитГид»: «В 2017 году нефтедобывающие страны добазарились меньше выкачивать «черного золота» из-под земли. Расчёт был примерно такой: меньше нефти будет на мировом рынке — больше будет её цена. И это сработало. Поэтому продолжат в том же духе».

В США утро сразу после саммита началось с сюрприза - Дональд Трамп написал твит, в котором призвал Россию и Китай к сотрудничеству с Америкой в вопросах контроля наступательного вооружения. Именно этот вопрос должен был обсуждаться между лидерами на отмененной встрече. «Военный обозреватель» рассуждает: «Дональд Трамп выразил надежду на диалог с Россией и Китаем по вопросу неконтролируемой гонки вооружений... "однажды в будущем". Рефлексия по Саммиту? Помутнение реальностью? Ждем очередной твит... "меня не так поняли"».

Топ-2: Поморье против московского мусора





Проблема складирования московских ТБО в Архангельской области с помощью Telegram вышла из региональной повестки на федеральный уровень. По северному региону прокатилась волна протестов, жители требовали остановить превращение области в «мусорный полигон». Местная власть приводит как аргумент 10 млрд рублей, которые разово пополнят региональный бюджет, и 1 млрд ежегодных отчислений. У архангельцев своя правда - опасаются ухудшения экологии региона.

«НЕЗЫГАРЬ» в воскресенье написал тревожный пост: «Сегодня в области проходят многочисленные митинги против ввоза в регион ТБО из Москвы. Митингует Архангельск, Северодвинск, Плесецк (здесь митинг разрешили решением суда), Урдом, Онега, Лешуконский район, Шенкурск. Сообщают, что местные власти неохотно выдавали разрешения на митинги, а в Плисецке даже запретили. Официально губернатор и чиновники отказались говорить с митингующими. Во всех городах - требования отставки губернатора. Критикуют депутатов от ЕР».

«КАК-ТО ВОТ ТАК» обращает внимание на отсутствие единой политической силы, координирующей действия митингующих: «На Севере на митинги против ввоза московского мусора вышли тысячи человек — и их не собрали ни Навальный, ни КПРФ».

«Политджойстик» высказывает иное мнение: «Митинги, которые прокатились вчера по Архангельской области и республике Коми были инициированы КПРФ и их можно считать подготовкой к выборам в Государственную Думу в 2020 году».

Канал «Старая площадь» указывает на выгодополучателей от мусорных бунтов: «В качестве основного конкурента за звание «бузотер 2018» рассматриваются движение «Новая Россия» и ее лидер Никита Исаев. Именно после его приезда в Архангельск было объявлено о проведении Единого дня протеста. Он же с трибуны первым запустил в толпу слоган за отставку губернатора Орлова».

«Мюсли вслух» предлагает механизм решения мусорной проблемы: «Речь идёт о создании в России целой новой отрасли промышленности - мусороперерабатывающей. Задача, по своему масштабу превосходящая многие из нацпроектов. Она требует для решения специального организационного механизма. Почему не воспользоваться имеющимся опытом и не создать рабочую группу высокого уровня? Замруководителя АП, вице-премьер РФ, вице-мэр Москвы, вице-губернатор Московской области. Регулярные совещания и регулярный отчет Президенту РФ о проделанной работе».

Канал «КОП» (Комитет Охраны Природы) публикует серию материалов о крупных игроках в мусорном бизнесе и объясняет, как устроен рынок переработки твердо-коммунальных отходов в России: «На текущий момент можно говорить о появлении ряда крупных игроков на этом рынке, чья деятельность выходит за рамки одного субъекта РФ (или территориальной схемы). Одним из катализаторов процесса стало структурирование столичного рынка вывоза отходов, часть игроков которого начали экспансию в другие регионы, в том числе, получая статус региональных операторов».

Топ-3: Новый состав СПЧ





На прошедшей неделе широко обсуждался новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в который вошли в том числе многие известные журналисты. Первое заседание в новом составе состоится 11 декабря, но Совет уже успел заявить о себе, предложив расширить проект о частичной декриминализации 282 статьи. Вторым громким заявлением стала реакция на арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, задержанного за призыв в соцсетях участвовать в несогласованной акции протеста.

«Темник» пишет: «Из Совета убрали малоактивных участников и добавили свежую кровь, представителей различных сегментов правозащитного спектра. Гипотетически, можно ожидать повышения остроты дискуссий. Сейчас обновленный состав мало что говорит о возможной роли СПЧ в политической системе в рамках нового срока. Вероятно, она и не изменится. Однако для более точных выводов лучше дождаться хотя бы встречи правозащитников с президентом, где он может обозначить новые цели».

«РИАN» публикует список журналистов в СПЧ (в новом составе их оказалось 7 человек) и желает коллегам удачи в работе.

Канал «ОКОЛОКРЕМЛЯ» анализирует кадровые изменения в совете: «Существующий status quo еще оставляет СПЧ возможность быть органом, который привлекает внимание власти к резонансным делам, но этот «выпуск пара» теперь ограничен. Основной фокус будет сделан на социально-правовые проблемы, а не на общественно-политические, что в перспективе означает снижение влияния СПЧ в публичном пространстве».

«Полный П» эмоционально реагирует на изменения в составе Совета: «Встречайте новые имена <...> – Катя Винокурова, Ева Меркачева и любимица публики Екатерина Шульман! А если серьезно – от первых двоих сейчас ФСИН запрыгает как чертовы овощи на воке. А вот какие козыри готовит нам прекрасная Шульман – бог весть. Скорей бы, скорей».

Адвокат и правозащитник Павел Чиков, сохранивший свое место в Совете, в своем телеграм-канале позитивно оценивает изменения, несмотря на сложный опыт работы в прежнем составе. Он описывает свою работу в Совете с 2012 года и приводит завершающий аргумент: «Будет ли новый СПЧ влиятельнее и толковее? Вряд ли намного, но реформа не помешает, а главное, нужны полномочия по гражданскому контролю».

Топ-4: Аэропорты раздора





Завершившийся основной этап конкурса «Великие имена России», по мнению многих авторов в Telegram, запомнится скандалами: отсутствием Егора Летова в списке номинантов в Омске, победой промышленника Демидова над сказочником Бажовым в Екатеринбурге, неожиданным проигрышем Иммануила Канта императрице Елизавете Петровне в Калининграде. В итоге россияне выбрали имена для 42 аэропортов, 2 еще ожидают решения и в трех городах будет проведен второй тур финального голосования.

Публицистка Мария Катасонова в своем тг-канале отмечает позитивные стороны кампании по переименованию: «История с выбором имен для аэропортов близится к завершению: 42 победителя и 5 в ожидании экспертных консультаций. Ну из всего, что было не единожды написано на этот счёт можно сделать вывод, что равнодушных уж точно не осталось) Широкая общественная дискуссия - это явно плюс. А история с Летовым и Николаем так вообще объединила необъединяемых - это ли не прекрасно?»

«АДЕКВАТ» обращает внимание, что конкурс общественной консолидации не способствует: «Вся затея с великими именами сгенерировала неисчислимое множество массовых срачей. Можно даже сказать, что не сгенерировала, а детонировала. С пеной у рта, на разрыв рубахи на груди, на всех почвах – от мировоззренческой до национальной. Результат до того обратный ожидаемому, что хоть в госдеп за благодарностью иди. И я не понимаю, кем нужно было быть, чтобы не разглядеть неизбежности этого самострела еще на самых дальних подступах к запуску проекта».

«НеВротик» делает предположение зачем был организован конкурс, несмотря на все скандалы с ним связанные: «Сам пиар-конкурс, и все пиар-скандалы — безобидны, в общем. По крайней мере, сиюминутно. «Толку было с него, правда, что с козла молока, но и вреда, однако, тоже никакого». Ну, спустили пар ряженые и инвалиды общественной мысли, пошумел телеграм — и кому от этого травма? Нормальная ложная повестка — почти бесплатная, безвредная и даже пиароносная», - пишет автор канала.

«Первое управление» пишет об искусственном формировании социальной напряженности на примере конкурса: «Возьмем аэропорт имени Николая II, что в Мурманске. Фигура последнего императора не объединяет общество, а наоборот поляризует — в стране в достаточных количествах имеются коммунисты, причем не только представители старшего поколения, но и молодежь. Для них Николай — тряпка, кровавый царь, который ел детей. Для РПЦ, Поклонской и монархистов Николай ассоциируется с хрустом мягких французских булочек и православной моралью. Не важно, где здесь правда, важно лишь восприятие. Зачем сталкивать две силы из-за какого-то аэропорта?».

Топ-5: Фадеев VS Telegram





Секретарь Общественной Палаты РФ Валерий Фадеев в минувший понедельник заявил: «Telegram и прочие новые средства массовой информации уничтожают журналистику». По мнению Фадеева, каналы распространяют «грязь» и «вбросы», за которые никто не несет ответственность. Реакция многих телеграмеров на такое высказывание не заставила себя ждать и была предсказуемо жесткой.

«Мейстер» на основе фактов биографии политика предполагает, как бы Фадеев отреагировал на собственное заявление лет 30 назад: «Очень интересно было бы понаблюдать подобный разговор Фадеева с самим собой таким, каким он был 30-25 лет назад: членом Московской иницитивной группы «Мемориал», корреспондентом самиздатской «Ежедневной гласности» диссидента Сергея Григорьянца, соредактором самиздатской же газеты «Мемориала» (вместе с Кариной Мусаэлян) «Свобода», активистом Московского народного фронта… Скорее всего, диалог не был бы продолжительным и Валерий Фадеев из 1988 года оскорбил бы действием Валерия Фадеева из 2018-го. Но кто знает, кто знает…».

«Беспощадный пиарщик» вспоминает неудачные проекты Фадеева: «Вспомните те дни, когда вы брали деньги у Владислава Юрьевича Суркова на продвижение "суверенной демократии" или у Олега Владимировича Дерипаски. На жизнь. И на "Русский репортер". В попытке сделать русский "Зэ Экономист" и русский же "Ню Йоркер" ? <...> Как поживают эти замечательные издания, Валерий Александрович? Перестали заказывать фичеры и спецпроекты? Ах, это всё происки телеграма? Ну понятно, ага. Надо запрещать».

Канал с названием «Стукач» решил обратить критику Фадеевым телеграм-каналов против его же издания «Эксперт»: «<...>Это колоссальная проблема», — бичевал Фадеев. Куда более колоссальная проблема это когда издание, начинавшееся как русский Wall street journal несколько раз выворачивалось наизнанку — по необходимости превращаясь в конкурента то «Комсомолке», то прохановской газете «Завтра». Если эта гибкость позвоночника и небрезгливость и есть журналистика в понимании Валерия Александровича, то пусть уже её хоть кто-то да убьёт. Даже вбросами и помоями».

«Уничтожают журналистку не телеграм-каналы, а неэффективные медиаменеджеры и глупые писаки, от которых аудитория убегает в новые медиа», - пишет «Кремлевский мамковед», подкрепляя свои утверждения статистикой популярности Telegram в России.