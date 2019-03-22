Елбасы, мандастрасти и губеры загрузили Телеграм попкорном

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Назарбаев уходит - Елбасы остается





Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана. Он руководил государством на протяжении 30 лет, еще со времен СССР. Менялись лишь названия занимаемых им постов. После ухода с поста Назарбаев оставил себе титул «Отец нации» - Елбасы. Также он продолжит быть председателем Совета безопасности Казахстана и лидером правящей партии «Нур Отан». Обязанности президента до выборов в апреле 2020 года исполняет бывший спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Отставка вызвала ажиотажный спрос на доллары в Казахстане и обвалила курс национальной валюты тенге.

«Давыдов.Индекс» об уникальности отказа Назарбаева от поста президента: «Независимо от экономических успехов, авторитарные лидеры - а Назарбаев был типичным авторитарным лидером - практически никогда не уходят с поста добровольно. <…> В лучшем случае умирают на посту после нескольких лет стагнации. Назарбаев, удивительно, ушёл победителем. Как раз потому что ушёл сам».

«НЕЗЫГАРЬ» же считает, что Назарбаев не ушел вовсе, а лишь сделал паузу: «Переходный период до новых выборов в 2020 должен выявить все плюсы и минусы, показать расклад сил и борьбу кланов и жусов. <…> Московская партия правящей группой зачищена почти полностью. Москва и Россия в частных разговорах называется потенциальной опасностью. Широко идут процессы дерусификации. Переходный период должен видимо сохранить баланс интересов и не привести к конфликтам. В конце концов, если что-то не получится - Назарбаев снова может избраться президентом».

«Всевидящее око» пишет о событиях в Казахстане сравнивая их с ситуацией в Белоруссии: «Назарбаев подал в отставку. Дальше может быть очень интересно. Куда интереснее, чем вся эта белорусская тягомотина про "мы незалежные, но не очень, но все же незалежные, но очень вас любим, только дайте денег, а мы вам станцуем красивый танец и подарим мешок картошки". Скукотища. А вот отставка Назарбаева - уже не очень. Что будут делать наши - вот в чем вопрос».

Военкор Семен Пегов в канале «WarGonzo» отделяет публичную власть от контроля над силовыми структурами, который останется за экс-президентом: «Назарбаев не только остался секретарем Совбеза технически, силовыми структурами управляют его доверенные люди.<…> Так что оснований для геополитической паники по большому счету пока нет, что в общем не исключает наличие определенных угроз (в том числе связанных с деятельностью националистов и религиозных радикалов) - но они накапливались в регионе на протяжении последних нескольких лет в независимости от того, кто конкретно находился у власти».

«Банкста» об экономических тревогах граждан Казахстана после отставки Елбасы и перспективах для банкстеров: «Многие клиенты казахских банков в России после ухода Нурсултана Назарбаева начали нервничать и выстраивать очереди. Некачественный сервис привел к напряжению у офисов Москоммерцбанк, который принадлежит Народному банку Казахстана. Также политика может оказать влияние на Плюс банк (принадлежит фондам Назарбаева), Алма банк (владелец Жомарт Ертаев экстрадирован в Казахстан за преступления) и Рам банк (акционеры - футбольная команда)».

Топ-2: Лидер и Лидеры





Второй конкурс управленцев «Лидеры России» завершился в Сочи в конце прошлой недели. Уже во вторник Владимир Путин встретился в Москве с победителями.

Канал «Мюсли вслух» пишет: «Встреча Президента В.Путина с победителями конкурса "Лидеры России" демонстрирует интерес Президента к проекту, для которого он нашел время в плотном графике. Для победителей конкурса встреча с Президентом большой бонус и серьёзный мотиватор в дальнейшей работе».

«Научно-образовательная политика» пишет: «Выпускников «Лидеров России» как один из своих основных резервов воспринимает именно президент Путин. Идея нейтрального конкурса, с помощью победителей которого можно заполнить большое количество позиций и при этом частично сберечь баланс сил среди элит, пришлась очень по душе ему ещё в первый сезон».

Прямо в ходе встречи с финалистами президент показал пример работы кадрового лифта: объявил о назначении Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области. «Политджойстик» разбирался в анатомии этого решения: «Озвучить решение собирались только завтра, чтобы не мешать губернаторский информ/поток с ньюсами про встречу с победителями конкурса. Но, Президент решил иначе, чем ещё выше поднял акции конкурса».

«Пяр во время чумы» пишет об интересах силовых органов в конкурсе: «Не надо думать, как многие заблуждаются, что конкурс «Лидеры России» вызывает какую-то изжогу у силовиков (сторонников мол старых методов отбора кадров). Конкурс - хорошая возможность иметь масштабное досье, с психологическими портретами, досконально сканированными личностями. <…> Фактически это подарок службам, бесплатное приложение к кадровому проекту».

Авторы телеграм-каналов заметили, что финал конкурса сопровождала кампания по его дискредитации: синхронно появилось множество негативных публикаций. «Мышь в овощном» вопрошает критиков после встречи финалистов с Путиным: «Ну и зачем столько сил было тратить на посев про «крах проекта»? Надо быть ну очень странным, чтобы вложить столько бабла в этот телеграмный замок, который предсказуемо рухнет при столкновении с твердой почвой реальности. Это же так просто: понять, что от воя в ТГ ситуация в реальности не изменится ни на йоту, что поддержка конкурса со стороны первого лица никуда не денется».

Топ-3: Отставки и назначения





В течение недели сразу пять губернаторов российских регионов были отправлены в отставку: это руководители Алтая, Калмыкии, Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей. Главным критерием при подборе смены губернаторов, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стало участие новых врио в различных мероприятиях «последней волны» по формированию президентского резерва. Череда отставок и назначений руководителей регионов подбросила телеграмерам массу политологического попкорна.

«Темник» объясняет общую логику весеннего «губернаторопада»: «В основе текущего обновления губернаторского корпуса лежит электоральный принцип. Глав регионов оценивают по их способности переизбраться. И если превалируют факторы, способные этому помешать (высокий антирейтинг, конфликты с региональными элитами и т. п.), то управленцам укажут на дверь».

«КАК-ТО ВОТ ТАК» пишет о требованиях Кремля к нынешним губернаторам: «Основой оценки эффективности для губернаторов — как назначенных недавно, так и давно находящихся на должностях — становится выполнение нацпроектов для достижения результатов «майских указов» Первого. Назначенцы Паслер, Текслер и Чибис проработали в сфере своих регионов некоторое время — и теперь должны применять свои знания там».

«Мейстер» пишет об общих качествах назначенных врио регионов: «Федеральный центр продолжает ставить на губернаторские позиции относительно молодых людей (в пределах 40-45 лет), не имеющих отношения к действующим местным элитам. При этом каждый из только что назначенных губернаторов (как и большинство губернаторов, занявших свои кресла в прошлом году) явно не считает губернаторское кресло венцом своей карьеры и потому заинтересован в том, чтобы показать федеральному центру свои менеджерские таланты».

Политконсультант Алексей Швайгерт пишет об отраслевых приоритетах губернаторской смены: «Текслер, Паслер, Чибис завязаны на энергетику, сети и ЖКХ. На этих рынках грядут перемены?».

Канал «Ольгинский сепаратизм» подытоживает тему: «В конце концов, назначенные ВРИО будут еще проводить много работы и народ сам выберет губернаторов в день голосования».

Топ-4: Крымская годовщина





5 лет назад прошел крымский референдум и полуостров вернулся в состав России. В торжествах по случаю годовщины воссоединения принял участие Владимир Путин. По данным опроса ВЦИОМ на момент годовщины положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией 88% россиян. На этом фоне спикером Госдумы Володиным было предложено взыскать с Украины через международные институты компенсацию за причиненный полуострову вред. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не слышали о такой инициативе.

Военкор Александр Коц пишет: «Крым постепенно становится типичным российским регионом. Со всеми его плюсами и минусами. Вот вам красный паспорт, родной язык (сразу три), зарплаты, стройки. <…> А представьте, что пять лет назад у Москвы не хватило политической воли. Ни дорог, ни красавца аэропорта, ни моста, ни новых школ и детсадов. Зато заоблачные тарифы коммунальных услуг, на которые уходит больше половины нищенской зарплаты, скупые туристы с Западной Украины, ненавидящие вас, обшарпанные больницы с еще советской аппаратурой…».

«ИА «Стекломой»» вспоминает настроение «Русской Весны», с которым был присоединен Крым: «Когда многотысячная толпа на площади Нахимова отчаянно ревела раз за разом «Севастополь — русский город!», наружу вырывались десятилетия боли и национального унижения: русский должен платить и каяться, русский должен отдать свои земли, города и сёла, русский должен забыть свои язык и историю, русский должен перестать быть русским. Быть может, в те судьбоносные дни где-то в высоких кабинетах Кремля кто-то почувствовал эту боль. Быть может, потому что сам носил её в своём сердце все эти десятилетия. Вряд ли мы узнаем точный ответ. Однако одно мы знаем наверняка: Севастополь — русский город. Отныне и навсегда».

«НеВротик» пишет о будничной жизни Крыма: «Крым стал обыденностью. «Крымнаш» — это не свеженакрахмаленный патриотический транспарант, а констатация очевидного и естественного факта. <…> Он за пять лет стал просто Крымом — территориально-административной единицей России. Каким и должен быть».

Об энергонезависимости, которую Крым обрел благодаря запуску ТЭС в 5-летнюю годовщину воссоединения, пишет канал «Стукач» : «В свое время именно Хрущёв передал полуостров УССР именно из соображений удобства управления инфраструктурой, в том числе энергетикой. Сейчас есть и пост, есть и станции. Вопрос практически закрыт, с водой тоже решат, не сомневайтесь».

«АДЕКВАТ» оценивает заявления спикера Госдумы Володина о финансовых претензиях к Украине за Крым, как «грубейшую ошибку»: «Ставя этот вопрос, Володин, едва ли это осознавая, легитимизирует весь пакет аналогичных хотелок в наш собственный адрес: русские сами официально констатируют, что такая постановка вопроса в принципе правомерна. На судьбе хотелок это, понятно, не скажется, но дарить зарубпартнерам пропагандистски весомый аргумент в любом случае ни к чему».

Топ-5: Мандастрасти





В связи со смертью депутата Жореса Алферова в КПРФ на прошедшей неделе решили передать освободившийся депутатский мандат Павлу Грудинину. 21 марта ЦИК отказал партии в праве передачи мандата, заявив, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у Грудинина были открытые счета в иностранных банках и офшоры. Далее ЦИК передал мандат красноярско-хакасской региональной группе КПРФ. Партия намерена подать на ЦИК в суд. Телеграм активно обсуждал эту коллизию.

«ЦИК отказал КПРФ в передаче Павлу Грудинину мандата депутата Государственной думы Жореса Алферова. А всё потому, что не надо скрывать зарубежные счета, если лезешь в большую политику», - выступил в качестве резонера «Выпускайте Кракена!».

У лидера КПРФ и руководителя партийной фракции в Госдуме Геннадия Зюганова свое мнение по решению ЦИК и своя социология: «То, что произошло сегодня, – позорище, перечеркивающее даже элементарные завоевания, достигнутые страной! Все вернулось к худшим временам 90-х годов. <...> Это первый такой прецедент за последние 25 лет. Но граждане страны поддерживали и будут поддерживать Грудинина».

Самой идеей передать мандат Алферова Грудинину возмутилась «Суеверная демократия»: «Даже если вынести за скобки величину личности Жореса Алферова, тем более в сравнении с Павлом Грудининым, к потенциальному думскому коммунистов гораздо больше вопросов, чем могут ответить его фиктивные налоговые бумажки. КПРФ, одна из трех крупнейших в стране партий, вы не можете найти достойного кандидата?Ну если кончились у вас персоналии, оставьте место пустым, зачем же до такого позора докатываться?».

«338» задается вопросом, зачем предпринимателям место в Госдуме: «Многие из видных членов КПРФ - рантье. Например, т.н. "профсоюзные лидеры". Получившие в свое время от ВЦСПС после развала Союза колоссальные активы. <…>То, что часть верхушки финансирования коммунистической партии фактически живет на не трудовые доходы - ладно. Так сложилось. Так бывает. Но то, что они в какой-то момент решили этих "героев сельского хозяйства" опубличить это очень странное решение. Способ сохранить активы подпитывающие партию. Через неприкосновенность?».

А вот канал «Политаналитика» высказывает сомнения в правомочности отказа ЦИК руководителю подмосковного совхоза: «Грудинин не исключался из зарегистрированного списка кандидатов в Госдуму от КПРФ от 2016 года даже после того, как во время президентской избирательной кампании зимой 2017-2018 годов у него нашли иностранные счета и активы, ранее не задекларированные. И насколько известно, сейчас прокуратура тоже не направляла в ЦИК каких-то предостережений о том, что у Грудинина обнаружены нарушения в предвыборной депутатской декларации и на этом основании передавать ему мандат неправомерно или преждевременно».