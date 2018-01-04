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Двое российских военных погибли при минометном обстреле базы Хмеймим

4 Января 2018 в 10:37
Двое российских военных погибли при минометном обстреле базы Хмеймим

На российской базе Хмеймим в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов погибли двое военнослужащих РФ. Инцидент произошел 31 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что боевики начали обстрел в темное время суток. Обстрел велся мобильной диверсионной группой.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В то же время в Минобороны опровергли информацию об уничтожении семи российских самолетов на аэродроме Хмеймим. Представитель ведомства назвал эти сообщения в СМИ «фейком».

«Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», - сказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела в Хмеймиме были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и один транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов, пишет RT.

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