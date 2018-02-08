Баженов: Не верю я Илону Маску!

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей .

Топ-1: В Госдуме предложили выдать денежные компенсации отстранённым олимпийцам



Топ-2: Илон Маск забыл кошелёк в машине, которую отправил в космос

В Госдуме предложили выдать денежные компенсации отстранённым олимпийцам. Сумма компенсаций должна составлять десять месячных заработков спортсмена.Очень хорошее и своевременное решение. Я еще считаю, что эти деньги нужно исчислить со счетов спортсменов, которые поехали на Олимпиаду. Мне кажется, это будет справедливо.

Илон Маск забыл кошелёк в машине, которую отправил в космос накануне при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя.

Я вообще не верю, что Илон Маск отправил ракету в космос и в этой ракете была какая-то машина. Вчера смотрел видео и увидел в стекле этой машины, которая, якобы, находится в космосе, световой прибор. Это значит, что ролик снимали в студии. Не верю я Илону Маску, считаю, что он – настоящий врун. Но даже если он отправил ракету с машиной в космос, все равно американская космонавтика сейчас находится на уровне советской космонавтики 60-х годов.

Топ-3: Норвежцы объяснили, зачем им на Олимпиаде лекарства от астмы

Врач сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, зачем команда взяла на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане более шести тысяч препаратов против астмы.

Как приятно! Как приятно, что не все 6 тысяч ампул и таблеток попадут в организмы этих, безусловно, чистых спортсменов. Непонятно только, почему Норвегия отправляет астматиков со здоровыми людьми. Но, дело здесь, конечно, не в допинге, мы понимаем.

Топ-4: В Москве появится служба психподдержки для майнеров

В Москве появится служба психподдержки для майнеров в период нестабильного курса криптовалют.

А мне кажется, в Москве давно есть такая служба. Называется «Психо-неврологические диспансеры». Они в каждом районе есть. Но если этой поддержки недостаточно, надо, конечно, создавать новые службы потому, что неподдержанные психи – это же опасно для общества.

Топ-5: В Госдуме предложили вернуть в России летнее время

О проекте:

В Госдуме предложили вернуть в России летнее время. Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внес депутат Андрей Барышев.Полностью согласен с Андреем Барышевым, летнего времени, действительно, не хватает. Даже перевод стрелок психологически настраивает нас на то, что тепло не за горами. Да и вообще, я всегда гордился тем, что в России много часовых поясов, что был перевод времени. Все это свидетельствует о том, что наша страна большая и даже время в ней течет по-разному.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.