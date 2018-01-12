Бочаров: «Наезд» WADA на Россию – это политический заказ

Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Замначальника «Матросской Тишины» лишился должности из-за VIP-камер

Удивительный в наших широтах случай: начальника увольняют за то, что какая-то часть его хозяйства оказалась уж слишком хороша. Замначальника «Матросской Тишины» лишился должности из-за VIP-камер. О существовании таких камер рассказали правозащитники, после чего ФСИН начала проверку. Как рассказала одна из правозащитниц, Вера Меркачева, камеры в «Матросской тишине» даже напомнили ей об отдыхе на Мальдивах. Я вот на Мальдивах не был, как и не был (тьфу-тьфу-тьфу) в «Матросской тишине», но поддерживаю мнение, что условия и там и там должны быть нормальные, не унижающие человеческое достоинство. А пока меры, так сказать, приняты.

Топ-2: Хакеры обнародовали тайную переписку МОК и WADA

Группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Опять хакеры и опять русские. Они рассказали о том, что мы все и так давно знали: «наезд» на Россию – это политический заказ. Ну еще о какой-то возне с составом Международного олимпийского комитета. Так и хочется воскликнуть: «О спорт, ты – мир!». В том смысле, что в спорте, как и во всем мире, все завязано на интригах, тайных сговорах, конспирологии и прочих грязных делишках. Подлинность опубликованной переписки подтвердила представитель WADA, назвав ее, правда, устаревшей.

Топ-3: Хокинг заявил, что Земля повторит судьбу Венеры

Стивен Хокинг заявил, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы — Венеры. По мнению учёного, изменение климата ведёт человечество к вымиранию, а Земля из-за жары превратится в настоящий ад.

Стивен Хокинг уже, кажется, грозил человечеству другой катастрофой: типа, искусственный разум захватит планету и уничтожит всех людей. Надо бы у него поинтересоваться: какое из предрекаемых событий наступит раньше? Что вперед покупать-то? Солнцезащитный крем или соль, спички, порох.

Топ-4: В Японии представили ново поколение собак - роботов

В Японии представили новое поколение электронных роботов-щенков с элементами искусственного интеллекта. Собака-робот будет способна вилять хвостом, хлопать ушами, вылизывать … А, нет, про это базовое для пса умение пока информации нет. Самое главное: собачку можно будет удаленно, через приложение в смартфоне, обучать разным фокусам. Теперь на работе не будет скучно. Все трюки и навыки, уникальные для каждого робота, будут храниться в «облаке». Так что, если «душа», если так можно сказать, будет бессмертна, а бренное тело, будь оно сломано или утрачено, можно будет заменить.

Топ-5: В Швейцарии лобстеры получили право на легкую смерть

: В Швейцарии 1 марта в силу вступят поправки в ветеринарное законодательство, которые касаются, в частности, прав лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле. Согласно инициативе все десятиногие ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде, и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Кроме того, перед смертью животные должны быть оглушены.

Вы не ошиблись: речь идет не о хипстерах, а о лобстерах. Кстати, своих выходов к морю у Швейцарии нет. Так что, каким образом лобстеры будут прибывать к месту употребления их в пищу от обитания, пока не понятно. Наверное, придется прорыть специальный канал от ближайшего моря. А еще интересно было бы узнать, что будет с теми садистами, которые продолжат прямо со льда кидать десятиногих в кипяток?









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.