Акция памяти Немцова затмила «Евровидение» и войну в Кашмире

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.



Топ-1: Смена эпох в Газпроме





В газовой госкорпорации прошла крупнейшая за последние годы кадровая перестановка. Руководство компании покинули два топ-менеджера – Александр Медведев и Валерий Голубев. В Газпроме заявили, что политической составляющей в кадровом решении нет. В Telegram отмечают - уход топов происходит на фоне громких уголовных дел, связанных с работой госкомпании на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. Авторы телеграм-каналов прогнозировали возможные перемены в самом Газпроме.

«Бойлерная» пишет: «Это самые большие перестановки в монополии при правлении Миллера. Уход таких фигур повлияет и на дальнейшую конфигурацию внутри ГП и за его пределами. И на Межрегионгаз».

«НЕЗЫГАРЬ»: «Источник: к отправленному в отставку зампреду Газпрома Голубеву были серьезные претензии в части работы с Беларусью. Речь идет об отсутствии прозрачности учета поставленного газа и документированных долговых претензий».

«Политджойстик»: «Старая система Газпрома будет разрушена и реформирована. И сделано это будет перед запуском "Северного потока - 2", потому что он и есть суть восстановления соседских отношений с Европой, и развязка сюжета на Украине, и часть нового Договора о безопасности и сотрудничестве в мире и Европе и суть много чего ещё. Мы ждали увольнений губернаторов, а оказалось, что сегодня решили начать подрывать фундамент».

«Мейстер»: «Сегодняшние отставки <...> породили одновременно две волны комментариев: «смена эпох» и «ничего не меняется». Действительно, уход людей, почти 15 лет возглавлявших два главных направления деятельности крупнейшей газовой компании мира - конечно, смена эпох. Но управляет «Газпромом» команда Алексея Миллера, так что замена ушедшим заведомо придет из той же команды, и стратегия компания от ухода Медведева и Голубева не изменится. Получается, парадоксальным образом справедливы обе точки зрения».

«Politburo 2.0»: «Отставки в «Газпроме» могут стать предвестником структурной реформы монополии. Один из вариантов - разделение добычи и трубы».

Топ-2: Акции памяти Немцова





Во многих городах России накануне четвертой годовщины со дня убийства Бориса Немцова прошли акции памяти политика. В политических телеграм-каналах оценки результатов разделились. Оппозиционеры говорят об успехе, а их критики указывают на плохую организацию мероприятия и изменения содержания митинга. Самое заметное массовое мероприятие прошло в Москве - траурное шествие, по подсчетам полиции, собрало около 6 тысяч участников.

Блогер Кирилл Шулика отмечает: «Марш Немцова был не мемориальной акцией, а политической. Боря был политиком, поэтому память о нем это именно борьба за прекрасную Россию будущего. В память об актерах играют спектакли, а в память о политиках выходят на акции с политическими требованиями».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ»: «Прошедший в воскресенье в Москве марш памяти Бориса Немцова дал серьезную пищу для размышлений о состоянии дел в либеральном лагере. В первую очередь, были продемонстрированы мобилизационные возможности несистемной оппозиции, политические требования и потенциал для будущих коллективных действий на выборах в Мосгордуму».

Журналист «Коммерсанта» Александр Черных пишет в канале «Черных и его коростели»: «Странно, но на акции памяти убитого оппозиционера практически не было его портретов - вместо них люди несли огромное количество плакатов с именами и просто фотографий тех, кого они считают политзаключенными.<…> в хвосте колонны идут особо никому не известные крымскотатарские бабушки с портретами своих родных — папахи, тюбетейки, вот это все, непривычное для центра Москвы».

«Темник» обращает внимание на утрату организаторами первоначального смысла акции памяти: «За последние годы акция трансформировалась из траурного мероприятия в возможность для оппозиции отбросить противоречия и хотя бы раз в год выразить совместный протест».

«Мюсли вслух» делится наблюдением о шествии: «В очередной раз на марше памяти Немцова - украинские флаги. Напомним, что традицию маршировать, митинговать и демонстрировать под чужими знаменами заложила "ДемРоссия", в 1990-1991 проводившая свои акции под флагами Литвы (Литва провозгласила независимость от СССР 11 марта 1990 года, но СССР эту независимость не признавал)».

Топ-3: Громкое самоубийство русского в Испании





Игорь Малашенко, политтехнолог и медиаменеджер, стоявший у истоков создания НТВ, был найден мертвым у себя дома в Испании. Сообщается, что он совершил самоубийство. Последние два неполных десятилетия Малашенко в политических процессах России почти не участвовал. Исключением стали только президентские выборы 2018 года, где он возглавлял избирательный штаб Ксении Собчак. В Telegram вспоминали о его странной судьбе и строили версии о причинах, приведших к суициду. Версии звучали не всегда корректно – много внимания уделялось бракоразводному процессу и разделу имущества с первой женой, и роли второй жены – эпатажной журналистки Божены Рынски.

Журналист Сергей Доренко в канале «Расстрига» вспоминает работу с покойным в эпоху Ельцина: «Мы особенно часто встречались с Игорем Малашенко, когда он координировал информационную войну против Чубайса. Когда Немцов вмешался на стороне Чубайса, получилось, что мы стали бить по ним обоим. И мы победили, кстати. Мы сняли Чубайса и Немцова с должностей первых вице-премьеров. Немцов потом при каждой встрече стыдил меня за изменение истории страны».

Антон Красовский, работавший с Малашенко в последнем проекте на президентских выборах, публикует в канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» совместное фото с мероприятия предвыборного штаба Собчак и пишет о своих воспоминаниях: «Мог бы, Игорь Евгеньевич, подумать тот мальчик с грудой бетакамовских кассет, с кем вы столкнулись в 1996-м в лифте мэрии, где сидел Медиа-Мост, подумать, что спустя 20 лет будет стоять с вами плечом к плечу».

«РИАN» цитирует Facebook вдовы политтехнолога: «Божена Рынска прокомментировала смерть Игоря Малашенко: «Я в субботу, пока Игорь летел в Испанию, как раз рыдала у психотерапевта в Риге, что я устала заботиться об Игоре, что мне нужно немножечко для себя, что он на меня взвалил все. Я начинала срываться. Если бы я проявила стойкость и каждое утро начинала с улыбки и с признания в любви, этого бы не случилось».

Авторов канала «338» записи Божены не убедили в искренности: «Вспомнилось как Божена в фейсбуке отмечала гибель Доктора Лизы, и наших военных в авиакатастрофе в Сочи, и в открытую радовалась этому событию».

Канал о жизни россиян в Испании «ИСПАНИЯ. ZAZEРКАЛЬЕ» уточняет детали: «Испанские власти вынесли решение "самоубийство", однако Guardia Civil продолжает вести расследование. Игорь и Божена резиденты Испании. Самоубийство (ещё раз знак вопроса) произошло не в Марбелье, а в городке Сотогранде. Всё случилось в квартире Божены в порту Сотогранде, уборщица нашла Игоря в спальне. <...> Да, у Игоря была вилла в Марбелье, но она находилась под судом, раздел имущества с бывшей женой, Игорь Малашенко там не жил».

Топ-4: «В Євробачення»





Отбор на "Евровидение" участников из Украины завершился отказом сразу троих исполнителей национального отбора ехать в Тель-Авив из-за условий контракта, согласно которым нужно обозначить политическую позицию в эфире конкурса и подписать соглашение о запрете будущих гастролей и записей в России. Также было заявлено, что, если конкурс выиграет Россия (победитель принимает конкурс у себя в следующем году), Украина откажется от участия и в «Евровидении-2020».

«Вечерний пророк» пишет: «Мы бы и сказали, что теперь Россия обязана выиграть, но понимаем, что победитель уже определён – это трансвестит арабского происхождения, который будет выступать от Франции».

«ПолитГид»: «И опять приплетают Россию зачем-то. Их чиновники и политики неисправимы в своей дурости».

«Всевидящее око»: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сломались на первой тройке национальных финалистов, отказавшихся от участия... Хотя, возможно, там вся десятка послала их на юг с "отстаиванием чести Незалежной", просто об этом уже и новости писать не стали, чтобы не позориться».

«Россия в глобальной политике» дает советы соседям: «А пёс с ними, с этими попсовыми дивами. Надо было послать Петра Алексеевича Порошенко! Он же все может, на все руки - хоть речь толкнуть, хоть военное положение объявить, хоть церковь благословить, неужели ж не спел бы? Эх! ».

«ОПЕР Слил» с иронией отмечает: «Так и с войной у них. Только хохол знает воюет он или нет. Побеждает или нет. Анализу не поддаются».

Топ-5: Ядерная «Махабхарата»





Вялотекущее противостояние Индии и Пакистана в спорном Кашмире вышло на новый виток. Еще 14 февраля в индийской части штата были убиты более 40 военнослужащих-индийцев. Индийские ВВС нанесли авиаудар по базам террористов на территории Пакистана, взявших ответственность за нападение. Индийские военные потеряли самолет, выполняющий боевую задачу, пилоты попали в плен армии Пакистана.

В среду телеграм-канал «Mash» сообщает: «Конфликт уже отразился на туристах — небо над Пакистаном закрыли для полетов. Из-за этого три российских самолета сегодня изменили маршрут: это рейсы "Аэрофлота", "России" и "Азур Эйр"».

«АДЕКВАТ»: «Индо-пакистанские дела вплотную подошли к очень опасной грани. Сначала теракт против индийских военных и 44 погибших. Потом, вчера, удар индийских ВВС по базам подготовки боевиков в Пакистане. Прямо сейчас изо всех утюгов идет молния о сбитых над Пакистаном индийских военных самолетах. Второй и третий из этих тактов в обозримом (лет сорок) индо-пакистанском прошлом, кажется, беспрецедентны; конкретно вот в этой последовательности – беспрецедентны точно. И где рубеж, на котором обе (а иначе не получится) стороны начнут приходить в чувство, очень большой вопрос».

Посвященный Южной Азии телеграм-канал «Special Lassi» пишет, что еще одним поводом к беспокойству о начале ядерного конфликта послужило возведение Пакистаном 14 тысяч бункеров: «В реальности это возводимые на скорую руку строения из кирпича и бетона, призванные защитить жителей деревень вдоль Линии контроля в Кашмире от случайных осколков. При каждом обострении индийская и пакистанская артиллерия начинают бить по пограничным постам друг друга, регулярно прилетает и в деревни».

Автор телеграм-канала «Daily War» предлагает спокойно относиться к обмену ударами из тяжелого вооружения между сторонами конфликта: «Не надо забывать, что индийская армия на порядок мощнее армии Пакистана. Потому ядерная доктрина Исламабада предполагает нанесение ядерного удара по Индии в случае начала полномасштабных военных действий. Индусы это знают и не рискуют. Ни одна из сторон не готова идти до конца».

«Доктор прописал» пишет: «Согласимся с коллегами, что бегать восьмерками с криками про скорую войну (даже ядерную) рановато. В 2002-м было похуже, стороны тогда к границе перебросили по полмиллиона солдат. Несколько месяцев решительность и готовность друг другу демонстрировали, пока США и Россия это дело разруливали (в Пакистане и Индии соответственно)».