Зимин: Проигрыш словакам стал нашим хоккеистам хорошим уроком

РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин в эфире НСН заявил, что россияне обожглись на словаках и с американцами россияне играли в полную силу.

Российские хоккеисты в матче со сборной США показали блестящую игру – добавили скорости, жесткости, играли в полную силу и реализовали многие удачные моменты. Такое мнение высказал в эфире НСН двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин.

«Сегодня наши хорошо играли. Скорости добавили, жесткости в борьбе. Судя по первому и второму периоду. В третьем периоде наши подуспокоились и американцы немного перехватили инициативу. Но счет 4:0 в нашу пользу», - сказал собеседник агентства.

Зимин отметил, что первый мачт со Словакией послужил дружине Олега Знарка хорошим уроком, показал, что нельзя расслабляться до конца игры и считать матчи с такими командами проходящими. Со словаками на лед Пхенчхана вышла уже совсем другая команда, а сегодня «сборная показала блестящую игру с сильным соперником».

Особенно Зимин отметил работу вратаря.

«Кошечкин сегодня отлично играл. Я считаю, что он – вратарь №1 в сборной. Это когда ему забивают, кажется, что это просто. На самом деле, ему очень сложно забить шайбу. У него хорошие габариты, реакция, и он «читает» игру, как говорят вратари. У него мало недостатков. Может быть, немного он тяжеловат. Работа вратаря – упал-встал-упал-встал. А когда в определенные моменты идет серийная позиционная атака, ему приходится постоянно вставать и ложиться, он немного подустает. Это можно назвать его единственным слабым местом, как мне кажется», - считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Говоря о дубле Николая Прохоркина в ворота американцев, Зимин подчеркнул, что молодым хоккеистам в сборной еще предстоит многому научиться.

«Молодым хоккеистам, тому же Прохоркину, который впервые на Олимпиаде, нужно еще учиться-учиться и учиться во всех компонентах хоккея. На этой Олимпиаде нет игроков НХЛ и класс всех команд, в том числе и нашей, выровнялся. Возьмите Овечкина, Малкина и других ребят. Прохоркин молодец, но с ними я его даже сравнивать не буду. Овечки не перестанет быть Овечкиным. Так и в других командах я не увидел звезд сегодня, ни у американцев, ни у шведов», - заключил Евгений Зимин.

Россияне в субботнем мачте в Пхенчхане выиграли у команды США со счетом 4:0. Дубли Райану Запольски оформили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Ворота национальной сборной защищал голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин. Сборная РФ первой вышла в ¼ финала олимпийского турнира по хоккею 2018 года.