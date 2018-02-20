Вторник
20 февраля
USD 56.34
EUR 69.9
Спорт

Зимин: Наши хоккеисты сильнее норвежцев, но сюрпризов исключать не стоит

20 Февраля 2018 в 18:32
Зимин: Наши хоккеисты сильнее норвежцев, но сюрпризов исключать не стоит

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в беседе с НСН оценил шансы россиян на победу над норвежцами.

В четвертьфинале Олимпийских игр в Пхёнчхане российская сборная по хоккею сыграет с Норвегией. Такую путёвку спортсмены получили, завоевав первое место в своей группе. Матч состоится 21 февраля в 10:40 по московскому времени.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин в эфире НСН заявил, что сборная России имеет все шансы на победу, однако загадывать заранее не стоит (слушайте аудио).

«Конечно, у наших будет шанс победить. Да, будет сложная игра, но, тем не менее, наша сборная сильнее норвежцев. Бояться всегда надо, потому что это Олимпийские игры, и любая игра может преподнести сюрпризы. Вдруг у наших что-то не заладится и какая-нибудь дурацкая шайба залетит в наши ворота? Не будем загадывать, но в целом, наша команда, конечно, значительно сильнее норвежцев», — сказал Зимин.

Напомним, что в матче плей-офф за выход в четвертьфинал норвежская команда одержала победу над сборной Словении со счетом 2:1. Российские хоккеисты победили американскую сборную в матче предварительного раунда со счётом 4:0.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.