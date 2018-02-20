Зимин: Наши хоккеисты сильнее норвежцев, но сюрпризов исключать не стоит

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в беседе с НСН оценил шансы россиян на победу над норвежцами.

В четвертьфинале Олимпийских игр в Пхёнчхане российская сборная по хоккею сыграет с Норвегией. Такую путёвку спортсмены получили, завоевав первое место в своей группе. Матч состоится 21 февраля в 10:40 по московскому времени.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин в эфире НСН заявил, что сборная России имеет все шансы на победу, однако загадывать заранее не стоит (слушайте аудио).

«Конечно, у наших будет шанс победить. Да, будет сложная игра, но, тем не менее, наша сборная сильнее норвежцев. Бояться всегда надо, потому что это Олимпийские игры, и любая игра может преподнести сюрпризы. Вдруг у наших что-то не заладится и какая-нибудь дурацкая шайба залетит в наши ворота? Не будем загадывать, но в целом, наша команда, конечно, значительно сильнее норвежцев», — сказал Зимин.

Напомним, что в матче плей-офф за выход в четвертьфинал норвежская команда одержала победу над сборной Словении со счетом 2:1. Российские хоккеисты победили американскую сборную в матче предварительного раунда со счётом 4:0.