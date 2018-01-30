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Спорт

Журова: Спортсмены вправе отказаться от Олимпиады, но лучше ехать!

30 Января 2018 в 11:21
Журова: Спортсмены вправе отказаться от Олимпиады, но лучше ехать!

Депутат прокомментировала решение Ольги Граф не ехать на игры в Пхенчхан. 

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Граф отказалась от участия в ОИ-2018. 

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН заявила, что российские спортсмены, допущенные на соревнования в Южной Корее, имеют полное право отказаться от участия в них, однако торопиться с этим не стоит (слушайте аудио).  

«Также как индивидуально наших спортсменов пригласили на Олимпиаду, они могут индивидуально, по каким-то причинам  отказаться от участия в ней. Это не политическое заявление, спортсмены не делают никаких политических заявлений. Они говорят о том, что не видят целесообразности в своем выступлении в сложившихся условиях. У каждого могут быть свои причины, чтобы не ехать: то, что не едут товарищи по команде, тренер, кому-то нет смысла ехать, потому что выступит не на том уровне, на котором хотелось бы. Это неправильно, потому что для спортсмена важно выступить максимально на том уровне, на котором он готов», — сказала парламентарий.  

Ранее Ольга Граф заявила, что отказывается от приглашения Международного олимпийского комитета выступить на ОИ-2018 из-за невозможности принять участие в командной гонке, к которой она готовилась в этом олимпийском сезоне, передает РИА Новости. Граф стала первой российский спортсменкой, решившей наблюдать за Играми дома. 

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