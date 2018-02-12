Журова: Северокорейские болельщицы не знают простых правил поддержки

В эфире НСН олимпийская чемпионка объяснила, как правильно поддерживать спортсменов во время конькобежных соревнований.

В соцсетях идет обсуждение ролика, на котором болельщицы КНДР, приехавшие в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх, хором поют песни на корейском языке. По мнению многих пользователей, активность девушек выглядит достаточно раздражающе.



Отмечается, что болельщицы вели себя подобным образом на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН раскритиковала поведение девушек, отметив, что в каждом виде спорта у болельщиков есть своя культура.

«Все зависит от того, когда болельщики проявляют такие эмоции. Когда фигурист катает программу, ни один зритель ничего не говорит. Более того, это один из немногих видов спорта, когда молчат даже комментаторы. Обсуждение ошибок начинается только после конца программы. У болельщиков все происходит практически также. При конькобежном соревновании можно покричать, но как только спортсмен начинает готовиться к старту, все стихает. А после старта все снова начинают кричать. Это делается для того, чтобы спортсмен мог услышать сигнал судьи в случае фальстарта. Настоящие болельщики знают все эти нюансы», - объяснила бывшая спортсменка.

Журова также, рассказала, как однажды на соревнованиях пропустила стартовый выстрел из-за буйного поведения болельщика.

«У меня был инцидент, когда после слова "внимание" на старте какой-то болельщик начал кричать мне "под ногу". Я должна была четко отреагировать на выстрел, а человек в этот момент кричал. Конечно, я не среагировала вовремя», - сказала олимпийская чемпионка.

Она подчеркнула, что болельщики должны знать правила поддержки спортсменов на каждом соревновании. Так как во многих видах спорта активное скандирование и выкрики просто не приняты.

Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.