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Спорт

Журова: Недопущенный на ОИ-2018 Грязцов прошёл все международные нормативы

14 Февраля 2018 в 16:10
Журова: Недопущенный на ОИ-2018 Грязцов прошёл все международные нормативы
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
В эфире НСН олимпийская чемпионка усомнилась в том, что конькобежец Грязцов мог не пройти на Олимпийские игры по спортивному принципу.

Глава службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не получили приглашение на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, так как не были включены в заявки профильных спортивных федераций России.

Так в ОКР объяснили появившуюся в СМИ информацию о том, что Грязцов и Попов ошибочно не допущены на Игры.

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В эфире НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова удивилась решению ОКР.

«Грязцов точно прошел все квалификационные нормативы Международной федерации [конькобежного спорта]. Он очень хорошо выступал в этом году и на международных стартах, и на все кубках мира. По стандартам Международной федерации он точно проходил. Я была уверена, что он включен список. Так что для меня это стало открытием», - заявила НСН Журова.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане Грязцова и Попова. Как пишет «ФедералПресс», об этом говорилось в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры.

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