Журова: МОК запрещает все, что пытается предпринять Россия

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В эфире НСН Светлана Журова отметила, что запрета для болельщиков на использование флага на трибунах ранее не было в правилах МОК.



Международный олимпийский комитет вынес очередной запрет, который коснулся России. На этот раз флаг РФ запретили проносить на трибуны Олимпийских игр в Пхёнчхане. В оргкомитет МОК уточнили, что запрещено проносить атрибутику стран, которые не участвуют в Играх. Накануне МОК без объяснения причин отказался допускать до участия в зимней Олимпиаде ряд ведущих российских спортсменов.



Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН сообщила, что основной документ МОК о правилах проведения Олимпиады был принят и опубликован еще в ноябре прошлого года и пункта о запрете на использование флага на трибунах в нем не было.

«Очень странно, что это появилось, надо с этим разбираться. Необходимо получить разъяснения от МОК – на основании чего принят такой запрет. Этот пункт, как говорят многие эксперты, появился буквально на днях. Правила меняются на ходу», - отметила депутат.

Журова подчеркнула, что запрет коснется не только России, но и других стран, которые не участвуют в Олимпиаде. «Может быть так, что страна не участвует, но спортсмен из нее участвует и Играх от другой. Получается, что болельщик не может его поддержать? Это очень серьезный запрет», - считает парламентарий.

Олимпийская чемпионка предположила, что МОК умышленно вводит запреты на все, что собирается предпринять Россия. «Болельщики ранее предлагали использовать символику СССР. Теперь и она попадет под запрет, потому что такая страна не то, что не участвует в Играх, а ее просто нет. Потом, только России доверили из всех стран нести олимпийский флаг, который является главным символом олимпийского движения, и теперь большая часть команды не допускается до игр, и нести его, по сути, некому. Мы высказываем, что собираемся делать, и тут же это запрещается», - заявила Журова.

Она не исключила тот факт, что ряд спортсменов в итоге откажутся принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее. «Мы все говорили, что если условия, в которые нас поставят, окажутся неприемлемыми, все может измениться. Спортсмены могут принять другое решение на себя. Окончательные списки еще не определены. Например, если наши лыжники приедут, а не допустят их смазчиков лыж, то они сами поймут, что им нет смысла выходить на старт», - сказала депутат.

В список предметов, которые также запрещено проносить на трибуны, есть файеры, колюще-режущее и огнестрельное оружие и т.д., сообщает RT. Пока не уточняется, как будет осуществлять контроль за соблюдением правил, а также допустимо ли будет вывешивать флаг не на трибуне, а в Доме болельщиков.