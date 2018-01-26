Журова: МОК хочет, чтобы мы бойкотировали Олимпиаду

В эфире НСН олимпийская чемпионка отметила, что за каждым российским спортсменом остается право принять решение о своем участии в Игра-2018.

В число участников зимних Олимпийских игр в Южной Корее вошли 169 российских спортсменов. Список опубликован на сайте Олимпийского комитета России. При этом в заявку не попал целый ряд ведущих отечественных спортсменов, на которых возлагались большие надежды, в том числе в командных соревнованиях.



В эфире НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что за каждым спортсменом остается право принять решение о своем участии или не участии в Играх-2018 (слушать аудио).

«Все было подведено к тому, чтобы Россия бойкотировала Олимпиаду, и потом на нее бы показывали пальцем и говорили, что говорили: «Вот, как мы про них говорили, такими они и являются». Либо пытались спровоцировать вариант, чтобы власти публично заявили, что мы своим спортсменам запрещаем куда-либо ехать. Тогда про нас говорили бы: «Они возвращаются в Советский Союз. Мы же вам говорили, они, как были, так и остались «совком»: запрещают людям делать то, что они считают нужным, реализовывать свои возможности». Это не то, чтобы провокация – это условия, которые мы должны выполнять. Провокация - это нечто другое. Но все может быть, поэтому я оставляют за спортсменами право, как ехать, так и не ехать на Олимпийские игры и, возможно, оказаться перед самыми Играми. Отказаться от выступления, если, например, тот или иной спортсмен поймет, что ему не предоставят всех равных возможностей, как у соперников. В таких условиях, например, без смазанных лыж, выступать будет просто бессмысленно и невозможно. Мы должны понимать, что и такое может быть», - сказала депутат.

Как сообщили министр спорта Павел Колобков и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, который будет руководить делегацией в Южной Корее, права россиян будут отстаиваться до победного конца и после Игр в Пхёнчхане, пишет RT.