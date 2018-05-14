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Юрзинов: В игре со шведами нашим хоккеистам будет сложней!

14 Мая 2018 в 21:35
Юрзинов: В игре со шведами нашим хоккеистам будет сложней!
ФОТО: Матч со Словакией // Официальный сайт ФХР

Заслуженный тренер СССР по хоккею напомнил в беседе НСН, что в чемпионате мира начались сложные матчи, где россиянам будет непросто доказать своё первенство.

Российская сборная по хоккею обыграла Словакию в матче группы А чемпионата мира со счётом 4:0. Таким образом, россияне гарантировали себе второе место в группе.

Председатель правления Молодёжной хоккейной лиги, Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов в эфире НСН заявил, что сейчас начались настоящие серьёзные игры, в которых россиянам придётся непросто.

«Тяжелейший матч был! Все эти матчи — с чехами, словаками, шведами, швейцарцами — это всё игры одного уровня. Поэтому здесь в первый период играли хорошо, и потом, словаки очень сильная команда. Вообще чехи и словаки перешли на другой хоккей — скоростной, очень “колючий” с постоянными столкновениями, то есть это очень достойные соперники», — заявил собеседник НСН.

У игры был характер, и россияне смело вели игру, отметил хоккеист. 

«Этот матч мне больше всего понравился. В первую очередь, здесь был бойцовский характер, в-вторых, игра грамотная по заданию, и в-третьих, начали играть свою игру — в пасс, несколько хороших комбинаций было. Но во втором периоде словаки перешли на давление, и было очень тяжело. Но это все чемпионаты мира такие. К каждой игре сборная готовится персонально, к каждому сопернику. Шведы — это очень современная НХЛ-овская команда, хороший соперник. С ними, конечно, будет тяжелее, чем со словаками. Но шанс их одолеть есть, и всё будет зависеть от нас», — заключил Юрзинов.

Напомним, что ранее сборная России выиграла у Франции, Белоруссии, Австрии и Швейцарии, уступив только чехам. Следующий матч состоится 15 мая, где россияне встретятся со шведскими коллегами.

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