Юрист: МОК должен пересмотреть отношение к россиянам после их оправдания CAS

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Артем Пацев в эфире НСН сообщил, что «обеленные» CAS российские спортсмены должны быть приглашены МОК на ОИ-2018.

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб объявил о снятии санкций Международного олимпийского комитета (МОК) с 28 российских спортсменов. Таково решение инстанции по апелляциям 39 атлетам из России, озвученное в четверг в пресс-центре столицы ОИ-2018. По решению CAS, опубликованному на сайте суда, с 28 россиян снимается пожизненное отстранение от Олимпиад, возвращая их результаты, показанные на Играх в Сочи. Что касается еще 11 случаев, то CAS признал, что их вина в нарушении антидопинговых правил доказана. При этом суд заменил их пожизненные отстранения на дисквалификацию, касающуюся лишь Игр в Пхенчхане.

После такого решения CAS должна начаться работа с МОК по приглашению оправданных российских спортсменов на ОИ-2018, заявил в эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев.

«Указанные 11 спортсменов точно не смогут поехать, потому что санкции на запрет посещения ОИ в Корее остаются в силе. Что касается всех остальных спортсменов — это 28 человек, с которых сняты все обвинения, включая призеров сочинских игр, — тут надо понимать, что сейчас должна быть начата плотная работа с МОК в части приглашения этих спортсменов на ОИ в Корее. Время еще есть, пусть и немного», — сказал он.

МОК теперь должен поменять свой явно несправедливый подход к российским спортсменам, подчеркнул юрист

«Если МОК наконец-то осознает, что его позиция в отношении многих российских спортсменов была не вполне справедливой и достаточно однобокой, что подтверждено решением CAS, то необходимо исправлять ситуацию и приглашать наших спортсменов, звезд, которые были несправедливо дисквалифицированы. Это мощный сигнал от CAS в адрес МОК на предмет того, что нужно более внимательно и по-другому трактовать олимпийскую хартию, ее фундаментальные принципы и изменить подход, несправедливый, по отношению к российским спортсменам», — полагает Пацев.

CAS провел слушания по делам 39 российских спортсменов, попавших под санкции МОК. Дела трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольга Вилухиной, Яны Романовой суд намерен рассмотреть лишь после Олимпийских игр в Южной Корее.