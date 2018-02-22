Юрист: Крушельницкому медаль не вернут, а вот честное имя - могут

Спортивный юрист Артем Пацев пояснил НСН, что означает «дисквалификация результата».

Керлингист Александр Крушельницкий был вынужден вернуть бронзовую награду Олимпийских игр в Пхёнчхане. Таков был вердикт Спортивного арбитражного суда, который дисквалифицировал результат спортсмена, показанный им в дабл-миксте с Анастасией Брызгаловой. Сам спортсмен заявил, что невиновен, но идти в суд отказался, потому что это «бессмысленно и бесполезно». Глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев пообещал борьбу за честное имя Александра Крушельницкого.

пояснил

, что медаль Крушельницкому не вернут, даже если его невиновность в приеме допинга будет доказана (

).

«Медаль не вернут, если спортсмен признал, что в его организме есть запрещенные вещества или его метаболиты. Насколько я понял из заявления Крушельницкого, то он собирается защищать себя, и добиться неприменения к ним санкций. К Брызгаловой, напомню, претензий у WADA нет. Защищать себя – да, оправдать себя – да. Но результат его аннулирован в силу соответствующих правил», - пояснил Пацев.

Добавим, глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджиеро призвала спортсменов воздержаться от возможных бойкотов в отношении российских атлетов на церемонии закрытия Игр.