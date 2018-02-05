У России появился шанс оспорить отказы МОК по олимпийцам до начала Игр

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В эфире НСН Артем Пацев рассказал о возможности в срочном порядке оспорить решения МОК в преддверии Олимпиады в Южной Корее.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала двум российским тренерам и 13 атлетам, оправданным ранее Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на участие в Играх-2018 в Пхёнчхане.



В эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев рассказал о возможности в срочном порядке оспорить решения МОК в преддверии Олимпиады в Южной Корее.

«Еще остается шанс оспорить эти отказы в Спортивном арбитражном суде, который сейчас действует по так называемой выездной модели в Пхёнчхане и быстро рассматривает эти споры», - сказал эксперт.

Пацев отметил, что формально решение CAS не означало автоматического доступа оправданных спортсменов на Олимпийские игры, однако российские атлеты ожидали «более конструктивной позиции МОК после этого решения».

«Фактически, арбитры CAS указали МОК на нарушение фундаментальных правовых принципов и принципов олимпизма при оценке тех или иных доказательств вины якобы наших спортсменов», - подчеркнул юрист.

Ранее в эфире НСН спортивный юрист Михаил Прокопец также сообщал, что подобные споры обычно рассматриваются в рамках процедуры ad hoc («специально для этого», «по особому случаю» (лат.) - прим. НСН). Это специальная модель суда, которая действует в момент проведения Чемпионатов мира или Олимпийских игр. Спор, возникший за 10 дней до церемонии открытия, и в рамках Олимпийских игр, рассматривается обычно 1-2 дня, уточнил Прокопец.

На прошлой неделе спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиады и аннулировании результатов Игр в Сочи в 2014 году. После этого Олимпийский комитет России попросил, чтобы МОК прислал приглашения 13 атлетам и двум тренерам. Однако, в ответе МОК содержалось следующая формулировка: «Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 для группы «олимпийских спортсменов из России» отклонена», сообщает Ura.ru.

Среди спортсменов, которым отказано в участии в состязаниях: саночник Альберт Демченко, конькобежка Ольга Фаткулина, скелетонист Сергей Чудинов, лыжник Александр Легков и другие.

Олимпийские игры в Пхёнчхане стартуют 9 февраля и продолжатся до 25 февраля 2018 года.