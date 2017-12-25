Понедельник
25 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Спорт

Выживший после крушения самолёта бразильский футболист забил гол протезом

25 Декабря 2017 в 07:06

Жаксон Фолман, вратарь бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», один из шестерых выживших в авиакатастрофе,  вернулся в большой спорт. Накануне он не только вышел на поле, но и забил гол с помощью протеза. Фолман принял участие в благотворительном матче. 

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года, когда неподалеку от Колумбии потерпел крушение борт с 77 пассажирами. Среди них были и 22 игрока бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». В живых остались шесть человек, включая Жаксона Фолмана, пишет Газета.ру. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.