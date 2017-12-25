Выживший после крушения самолёта бразильский футболист забил гол протезом

Жаксон Фолман, вратарь бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», один из шестерых выживших в авиакатастрофе, вернулся в большой спорт. Накануне он не только вышел на поле, но и забил гол с помощью протеза. Фолман принял участие в благотворительном матче.

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года, когда неподалеку от Колумбии потерпел крушение борт с 77 пассажирами. Среди них были и 22 игрока бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». В живых остались шесть человек, включая Жаксона Фолмана, пишет Газета.ру.