«Высоко загнул». Ветеран о желании Тарханова возглавить «Спартак»

Валерий Рейнгольд заявил НСН о своих впечатлениях от последней игры команды и работе тренера.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов признался, что задумывается о возобновлении тренерской карьеры. В интервью изданию Sport24 он прокомментировал игру московского «Спартака» и заявил, что готов взять шефство над столичным клубом. 63-летний специалист в разное время тренировал «Урал», «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», «Терек», «Торпедо», а также болгарскую «Славию».

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что не видит Тарханова на посту тренера клуба.

«У меня однозначно свое мнение по Тарханову, он нормальный мужик, но я считаю, что до "Спартака" ему далековато. Он воспитанник ЦСКА, играл за ЦСКА, хотя даже дело не в этом. Какие-то должны быть традиции определенные. Был он помощником у Романцева, одно время они работали в "Спартаке". Но у нас есть свои спартаковцы, которые могут возглавить клуб. Причем здесь Тарханов? Высоко загнул парень», - удивился он.

Советский футболист обсудил с НСН нынешнего тренера команды Массимо Каррера и недавний проигрыш в Греции.

«Никакой катастрофы не произошло. Мы говорим об игре, которую "Спартак" провалил на выезде, при этом забив два мяча. Честно говоря, это нормальный счет в двухраундном поединке в Лиге чемпионов. Важно, что таких ошибок, которые были допущены, не должно быть. Что касается Каррера, я пока не вижу смысла менять тренера. Он работает успешно, я думаю, он анализирует то, что происходит. Во всяком случае, надо ему доверять. Никаких организационных выводов не надо делать ни в коем случае, иначе мы еще одну команду развалим. У "Спартака" есть одна проблема – некоторые футболисты недопонимают, что они делают на поле. Это пижонство, расхлябанность, разгильдяйство. Винить в этом Каррера я ни в коем случае не хочу. Я понимаю, он сделает сейчас ротацию состава, некоторых игроков посадит в запас, и правильно сделает, потому что не должно быть такой вольности. И все будет в порядке. Вот увидите, что в ответном матче "Спартак" разорвет греков», - добавил он.

14 августа на стадионе "Открытие-Арена" в Москве пройдет второй матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником красно-белых станет греческая команда ПАОК, выигравшая предыдущий матч в Салониках со счетом 3:2.