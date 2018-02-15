Второй день без медалей. Итоги соревновательного дня Олимпиады в Корее

ФОТО: pyeongchang2018.com

Очередной день Олимпийских игр завершился для российских спортсменов разочарованием.

Российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов могли выиграть золотую или серебряную медаль в личном турнире, но в итоге вовсе осталась без наград. Мы только четвертые. Бывшая киевлянка, но уже достаточно давно поданная Германии Алена Савченко и ее нынешний партнер Бруно Массо с пятой попытки выиграла золото.

Олимпийский чемпион Игр в Турине Максим Маринин пояснил НСН, что в Корее сгубило наш дуэт.

«Сложно комментировать, потому что по опыту могу сказать, что в этом виде чаще всего на Олимпиаде побеждает опыт. Когда нет эмоций, а есть только холодная голова для выполнения поставленной задачи. Ребята в любом случае молодцы. И я думаю, что мы увидим ребят на следующей Олимпиаде», - заявил Маринин.





Казалось бы, 8-е, 10-е и даже 17-е место можно было расценить как неудачу, но знаменитый советский лыжник Александр Завьялов, комментируя итог выступления россиянок в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км, уверил НСН, что это для нашей команды только начало.

«Это просто отличный результат. У нас еще впереди командная гонка, эстафета… будем надеяться на хорошие результаты там», - пояснил Завьялов.

К слову, эта гонка запомнилась еще двумя интересными фактами. Во-первых, бронза досталась двум спортсменкам — норвежке Марит Бьорген и финке Кристе Пярмякоски, которые показали одинаковое время вплоть до десятых секунды. А во-вторых, Марит Бьорген выиграла свою 12-ую олимпийскую медаль в карьере. Теперь по количеству наград среди представителей зимних видов спорта она уступает только биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 13 медалей.

В индивидуальной гонке сегодня на 15 км у женщин и мужчин на 20 км наши биатлонисты не сумели войти в топ-20. В итоге никто из команды Олимпийских атлетов из России не вошли в число участников масс-старта. По правилам Международного союза биатлонистов, туда отбираются призёры Игр, биатлонисты из топ-15 Кубка мира и спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на Олимпиаде. Матвея Елисеева и Антона Бабикова. Таким образом, впервые с тех пор, как масс-старт вошёл в программу Игр в 2006 году, в нём не будет российских биатлонистов.

В женской гонке сможет выступить лишь Татьяна Акимова - по количеству набранных очков на Олимпиаде (57). Ульяна Кайшева также не включена в число участников масс-старта. Он пройдет 17 февраля, мужской состоится на следующий день - 18 февраля.

Третье подряд поражение в женском хоккейном турнире потерпела российская команда. Матч с Финляндией завершился со счетом -1:5.Отечественные хоккеистки проиграли все три матча с общим счётом 1:15 и заняли последнее место. Это антирекорд Олимпиад по количеству заброшенных шайб в группе. Но по регламенту турнира команда продолжат борьбу и в четвертьфинале встретится со Швейцарией.





Еще об одном неприятном инциденте. Наш Николай Олюнин в сноуборд-кроссе боролся за выход в финал, когда попал в завал. С трассы его унесли на носилках. Позже выяснилось, что спортсмен сломал ногу, и конечно, его Олимпиада завершена. Тренерский штаб собирается подавать протест, считая, что Николая толкнули намеренно.

Зато российские фристайлистки Анна Никитина, Александра Орлова и Кристина Спиридонова вышли в финал соревнований в лыжной акробатике. При этом Орлова продемонстрировала лучший результат в своей квалификации. За медали наши девушки будут бороться завтра.

Завершали соревновательный день саночники. Сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига, Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта выиграла золото в эстафете. Серебряными призёрами стали канадцы, бронза досталась австрийцам. Россияне Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли седьмое место.