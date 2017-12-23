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Спорт

Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

23 Декабря 2017 в 12:59
Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

По данным новостного агрегатора СМИ2, самая популярная новость к этому часу – сообщение о том, что Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Как сообщает «Интерфакс», он состоялся у стен Кремля накануне поздно вечером. На лёд вместе с главой государства также вышли игроки сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре, а также министр обороны Сергей Шойгу. Взял клюшку в руки и саксофонист Игорь Бутман. 

Напомню, Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. На ней, в частности, и шла речь о необходимости развития любительского хоккея.  

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин играет в хоккей уже несколько лет. По его словам, тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером – после завершения рабочего дня. 

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