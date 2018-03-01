Четверг
01 марта
USD 56.37
EUR 68.91
Спорт

Ветеран «Спартака» назвал издёвкой слова Кейруша о победе сборной РФ в ЧМ-2018

1 Марта 2018 в 08:14
Ветеран «Спартака» назвал издёвкой слова Кейруша о победе сборной РФ в ЧМ-2018
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в эфире НСН усомнился, что российская команда способна выиграть мировое первенство.

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш заявил, что сборная России может выиграть домашний чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года. Наставник похвалил игру сборной во время Кубка Конфедераций.

В эфире НСН Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд назвал эту оценку издёвкой.

«Все то, что он наговорил – абсолютно непрофессиональное видение. Это просто издевательская издёвка. Какое первенство мира? У нас нет сборной! Пусть Черчесов сначала обнародует, кто у него играть будет. Нет защитных позиций. За редким исключением можно набрать три-четыре человека более или менее конкурентоспособных ребят. Остальные чего? Это же первенство мира, а не проходной двор», - заявил бывший футболист.

А вот главный тренер сборной России Станислав Черчесо, выступая перед олимпийцами, поздравил с золотом хоккеистов и пообещал равняться на ледовую дружину. Напомним, сборная России сыграла контрольный матч со сборной Ирана 10 октября 2017 года в Казани. Встреча завершилась вничью 1:1.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.