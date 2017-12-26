Ветеран «Спартака»: Мутко оставил РФС по указанию «сверху»

ФОТО: Виталий Мутко // kremlin.ru

Ветеран «Спартака» заявил в эфире НСН, что временный уход Мутко с поста главы федерации стал верным решением в ситуации с допинг-скандалом.

Вице-премьер по вопросам спорта и молодёжной политики Виталий Мутко временно оставил пост главы РФС, а также не исключил своего ухода с должности главы Оргкомитета «Россия-2018». Отмечается, что срок приостановки полномочий Мутко составит не менее полугода. По словам самого вице-премьера, решение понадобилось для того, чтобы заняться вплотную судебными разбирательствами. В частности, речь пойдёт об иске в Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно решения МОК по его пожизненному отстранению от Олимпийских игр.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН назвал верным решение Мутко, объяснив его нападками из-за допингового скандала и советами «сверху». При этом он отметил необоснованность обвинений в адрес вице-премьера, который, по его словам, справляется со своей работой.

«Наверное, ему там, наверху подсказали, и, откровенно говоря, он правильно сделал, что ушёл, потому что много нападок было. Он хороший мужик, нормально работает. А в скандале с допингом, конечно, кто виноват? Вот он и ушёл. Думаю, он будет консультировать, помогать Черчесову. А злые языки должны прекратить эту возню вокруг Мутко, пускай человек работает. Он же нормально это делает, не он же в футбол играет, а игроки», — заявил Рейнгольд.

На оставленный Мутко пост назначен исполняющий обязанности — гендиректор РФС Александр Алаев. Судить о его фигуре в российском футболе, по мнению собеседника НСН, ещё рано. Однако новому главе федерации однозначно предстоят большие реформы в футболе, пусть и после ЧМ-2018, убеждён Рейнгольд.

«Я его, честно говоря, не знаю. Посмотрим, как он себя проявит, надо узнать его организаторские способности. В футболе надо проводить целую революцию, но, конечно, не в преддверии первенства мира. Сначала пусть пройдёт ЧМ-2018, а потом надо вплотную, по-моему, заниматься футболом на всех уровнях. Футбол у нас запущен, пора начинать работу. Но сейчас не надо поднимать панику, нужно дать спокойно подготовиться тем ребятам, которые войдут в сборную России», — заключил эксперт.

Виталий Мутко пообещал не оставлять российский футбол даже с уходом с поста. По его словам, он будет курировать многие вопросы, как вице-премьер, а также находиться рядом с Алаевым. Заметим, что в ФИФА решение Мутко назвали ответственным шагом, а также заверили, что его уход не повлияет на проведение чемпионата мира в 2018 году.