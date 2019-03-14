Ветеран «Спартака»: Кокорин с Мамаевым не спасли бы свои команды в Лиге Европы

ФОТО: FIFA

Валерий Рейнгольд сделал прогноз на исход ответных матчей «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 14 марта, два российских футбольных клуба выступят в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Питерский «Зенит» в гостях сыграет с испанской командой «Вильярреал», встреча начнется в 23:00 (мск). Футболисты «Краснодара» в домашнем матче сойдутся с испанской «Валенсией» в 20:45 (мск). В первом матче 1/8 финала «Зенит» проиграл «Вильярреалу» 1:3, во встрече «Краснодар» — «Валенсия» победу одержал также испанский клуб.

Шансы провести домашний матч победно и продолжить выступление в Лиге Европы у «быков» есть. Такое мнение в эфире НСН высказал двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.

«Очень приличный шанс у «Краснодара», который играет дома 1:0. Играть надо, ничего особенного нет в этой «Валенсии». И первую игру «Краснодар» сыграл прилично, проиграв 1:2. Всё, как говорится, в ногах Краснодара. Он может дать бой и выйти из него положительно», — считает эксперт.

А вот у «сине-бело-голубых», вероятнее всего, Лигу Европы одолеть не получится.

«С «Зенитом» посложней. Он просто провалил игру «Вильярреалом». Отыграть 3:1 на выезде будет очень тяжело. Проблема страшная. Это позор. Думаю, «Зенит» дальше не пойдет, он притормозил и, на мой взгляд, выбывает из этой гонки. Из наших двух команд «Краснодар» имеет лучшее положение и вполне реально может пройти дальше», — прогнозирует Рейнгольд.

Ветеран «Спартака» считает, что российским командам не хватает мастерства для успешного выступления в европейских чемпионатах.

«Если лидер нашего чемпионата «Зенит» проигрывает 17-ой команде Испании, то даже самый плохо понимающий в футболе болельщик может сделать определенные выводы: ребята, а что у нас за футбол? И в «Краснодаре», и в «Зените» есть мастеровитые игроки, они могут взять игру на себя и сделать результат. Но мы не готовы играть на таком уровне. Мы всегда только приоткроем шторку Лиги Чемпионов или Лиги Европы, и нас всегда оттуда выбрасывают. Это нехватка мастерства», — отметил собеседник НСН.

Находящиеся за драки в центре Москвы нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вряд ли смогли бы сильно повлиять на ситуацию команд в Лиге Европы.

«Ничего особенного в этих футболистах нет. По футбольному мастерству и дарованию, конечно, Кокорин повыше, он нападающий, человек бегущий и умеющий играть в футбол. Но чтобы говорить о нем, как о Месси или Роналду, нет смысла. Мне жалко ребят. Их надо выпустить и пусть они начнут работать. Они никого не убили, не зарезали и не изнасиловали. Похулиганили, да, их надо наказать. Но они уже наказаны. У нас похлеще есть преступники, которые ходят на свободе. Кокорина и Мамаева искусственно отлучить от футбола и профессии — это жестко, жестоко и несправедливо. Кто-то сверху, видимо, дает указания, что эти ребята должны сидеть. Их все равно освободят», — добавил Валерий Рейнгольд.

Ранее футболист Руслан Нигматуллин в эфире НСН высказал мнение, что Кокорин и Мамаев, отсидев четыре месяца в СИЗО, наказаны достаточно и их необходимо выпустить.