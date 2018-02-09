Ветеран «Спартака»: Дни Мутко, как спортивного руководителя, сочтены!

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Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН назвал решение Кремля убрать Виталия Мутко из телеэфиров «очень хорошим знаком».

Кремль запретил федеральным телеканалам показывать Виталия Мутко во время трансляций Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на источник на одном из каналов. Отмечается, что из эфиров будут вырезаны даже «перебивочные» планы с вице-премьером России. Это распоряжение будет действовать, как минимум, до конца Игр-2018. Источник подчёркивает, что «убрать» Виталия Мутко из эфира власти решили, чтобы «не раздражать зрителя фигурой бывшего министра спорта России».

Напомним, в декабре прошлого года Виталий Мутко был пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Кроме того, позже он выступил с заявлением, что покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Его место займет Алексей Сорокин. Вице-премьер заявил, что намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в эфире НСН назвал решение Кремля очень хорошим знаком.

«В первую очередь, он [знак] говорит о том, что на футбол будут смотреть с точки зрения оздоровления и реформирования. Но, возвращаясь к фигуре Мутко, могу сказать, что, из-за него наш спорт находится в таком гонении. Я его знаю, мы неоднократно с ним общались, и могу сказать, что он человек, который не держит слова. Пока я не видел, чтобы он в глобальном масштабе что-то сделал для российского футбола. Этим очень возмущены многие ветераны футбола, а внимания к нам никакого нет. У Виталия Мутко есть отдельные любимчики, которых он привлекает, и отдельные послушники, который выполняют его указания. Вот и всё, что он делает», - отметил собеседник НСН.

Эксперт подчеркнул, что ситуация, при которой российский зритель не увидит Виталия Мутко рядом с Владимиром Путиным в различных поездках, касающихся спортивных направлений, это – сигнал к тому, что его дни, как руководителя, уже сочтены.

«На мой взгляд, Мутко может возглавить, например, самые отсталые направления в народном хозяйстве и через год-два покажет, на что он способен», - заключил Анзор Кавазашвили.

Добавим, в конце декабря на заседании исполкома РФС президент союза Виталий Мутко заявил о том, что на полгода складывает с себя полномочия главы организации. К исполнению его обязанностей приступил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Бывший министр спорта России Виталий Мутко оказался в центре скандала после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Москву в государственной поддержке допинговых нарушений. Из-за этого экс-министр был пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр.