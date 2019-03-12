Вчера студенты – завтра звезды. Ветераны хоккея о победителях Универсиады

Ветеран советского хоккея Борис Михайлов в эфире НСН рассказал, как из студенческой команды страны перейти в национальную сборную.

Мужская студенческая сборная России по хоккею стала победителем Всемирной зимней универсиады. В финале команда обыграла словаков со счетом 2:1. В составе российской сборной шайбы забросили Максим Джиошвили и Дмитрий Колготин. После победы хоккеисты исполнили в раздевалке гимн России.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН отметил силу студенческого хоккея в России.

«Потенциал у ребят хороший, они своей игрой доказали, что результат закономерный, что у нас развивается студенческий хоккей, это хорошо. Первое место говорит о силе студенческого хоккея в стране», - отметил Михайлов.

По его словам, ребята могут пробиться и в национальную сборную, для этого «им надо попасть в основные команды КХЛ».

«Это произойдет не сегодня и не завтра. Это - ближайшее будущее», - добавил олимпийский чемпион.

Закономерной назвал в эфирепобеду российской команды

«Приятно, что наши ребята проявили характер и добились победы. Это говорит о том, что хоккей у нас - один из традиционных видов спорта. Мы - хоккейная страна. Каждый год у нас вырастают таланты, и есть перспектива и надежда увидеть тех же ребят, которые сейчас играют на Универсиаде, в хороших командах на других Лигах», - сказал он.

Победа на Универсиаде - хороший шанс для спортсменов, чтобы их заметили.

«Каждый из этих ребят мечтает попасть в национальную хоккейную лигу или именитые клубы. Все зависит от труда, шанса, специалиста, который увидит в них перспективу. То, что они добились этого результата, даст возможность специалистам обратить внимание на ребят. Каждый ребенок, проходя какой-то турнир, приобщается к хоккейной семье», - отметил Быков.

На групповой стадии студенческая сборная России обыграла Словакию, Японию, США, Венгрию и Чехию. В полуфинале подопечные Владислава Хромых победили канадцев со счетом 5:1. Сборная Канады заняла третье место, обыграв Казахстан со счетом 3:0. По итогам Универсиады хоккеисты принесли 41 золотую медаль в общую копилку команды.



