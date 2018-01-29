В Сочи готовят альтернативные соревнования для российских олимпийцев

Россияне, которые не получили допуск на Олимпиаду в Южной Корее, смогут принять участие в альтернативных Играх. Турнир для 500 отечественных атлетов и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не поедут в Пхенчхан, пройдут в Сочи. По крайней мере, такую возможность рассматривает Минспорта. Сроки проведения альтернативной Олимпиады не озвучены, но городская инфраструктура готова к Играм на самом высоком уровне, пишут «Известия».



Ранее Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхан 28 специалистов, работающих со спортсменами сборных России, пишет Газета.ру.