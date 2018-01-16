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Спорт

В Подмосковье завершается подготовка объектов к ЧМ-2018 по футболу

16 Января 2018 в 11:29
В Подмосковье завершается подготовка объектов к ЧМ-2018 по футболу

Подготовка спортивных объектов в Московской области к Чемпионату мира по футболу-2018 должна завершиться в срок. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во вторник, 16 января.

По его словам, на территории области находятся 17 тренировочных баз и необходимо обеспечить своевременную сдачу этих объектов, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». 

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подготовка к ЧМ-2018 будет завершена вовремя, пишет «Свободная Пресса».

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Накануне, 15 января стало известно, что в Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге прекратит принимать рожениц, сообщает Ura.ru.

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