В Подмосковье завершается подготовка объектов к ЧМ-2018 по футболу

Подготовка спортивных объектов в Московской области к Чемпионату мира по футболу-2018 должна завершиться в срок. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во вторник, 16 января.



По его словам, на территории области находятся 17 тренировочных баз и необходимо обеспечить своевременную сдачу этих объектов, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что подготовка к ЧМ-2018 будет завершена вовремя, пишет «Свободная Пресса».

Матчи ЧМ-2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Накануне, 15 января стало известно, что в Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге прекратит принимать рожениц, сообщает Ura.ru.