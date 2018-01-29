В ПКР назвали ожидаемым решение о нейтральном статусе российских паралимпийцев

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня

Вице-президент Паралимпийского комитета России в эфире НСН рассказала, что концепция национальной сборной будет обсуждаться в ближайший четверг, 1 февраля.

Международный паралимпийский комитет решил не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России. Как и олимпийцев, спортсменов допустят на зимнюю Паралимпиаду 2018 года только в нейтральном статусе. Они смогут выступить в пяти дисциплинах: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг.

По оценкам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, в Играх в Пхенчхане примут участие 30-35 паралимпийцев из России, не замешанных в употреблении допинга.

Многократная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова в эфире НСН заявила, что это решение для всей России было ожидаемым:

«Ничего нового не произошло. Единственное, что отметили в Международном паралимпийском комитете (МПК), так это нашу проделанную колоссальную работу, работу Паралимпийского комитета России. Но при этом нас до сих пор не восстановили в членстве в МПК. Главные моменты, которые предъявляют не только ПКР, но и всей России – это восстановление РУСАДА и признание существования допинг-программы», - отметила собеседница НСН.

Рима Баталова подчеркнула, что не только олимпийцам, паралимпийцам, но и всей стране хочется, чтобы нас восстановили в правах, и наши спортсмены могли бы выступать под российским флагом.

«Нас поставили в те же условия, что и олимпийцев. У них только ещё беда в том, что многих спортсменов вообще не допустили к Играм. А мы 1 февраля экстренно собираем исполком и на нём полностью отработаем концепцию. После этого она станет нагляднее, и всем будут известны её подробности», - резюмировала вице-президент Паралимпийского комитета России.

Добавим, в Международном паралимпийском комитете подчеркнули, что решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе было принято после того, как Паралимпийский комитет России выполнил некоторые из предъявленных ему требований, но не все: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) так и не было восстановлено в правах. Кроме того, Россия официально так и не ответила на выводы из доклада Ричарда Макларена о массовом употреблении допинга.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.