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Спорт

В Пхёнчхане началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

9 Февраля 2018 в 14:00
В Пхёнчхане началась церемония открытия зимних Олимпийских игр
Фото: stadiums.at.ua

В Южной Корее в пятницу, 9 февраля, проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Трансляция главного спортивного события ведется более чем в 200 странах мира.В России, к частности, прямую трансляцию ведет телеканал «Матч-ТВ»

Стадион в Пхёнчхане, на котором проходит церемония, вмещает 35 тыс. зрителей. Ожидается, что торжественная часть продлится более двух часов. Участие в параде спортсменов принимают 92 делегации.

Российские спортсмены пройдут под номером 55 в параде команд, пишет «СпортЭкспресс». В церемонии открытия примут участие 80 российских спортсменов. Напомним, что атлеты из РФ выступают под олимпийским флагом. Его пронесет назначенный оргкомитетом Игр волонтер. Отмечается, что запрет на российскую символику может быть снят перед церемонией закрытия Олимпиады.

В пятницу, 9 февраля, Спортивный арбитражный суд отклонил иски 45 российских спортсменов и двух тренеров по недопуску к Олимпиаде. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона продолжит помогать спортсменам отстаивать их права, и призвал поддержать тех, атлетов, которые все же поехали в Южную Корею на Игры.

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