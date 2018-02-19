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Спорт

В Минспорта назвали допинг-терроризмом скандал вокруг Крушельницкого

19 Февраля 2018 в 14:33
В Минспорта назвали допинг-терроризмом скандал вокруг Крушельницкого
Источник НСН в Минспорта России рассказал о подоплеке сложившейся вокруг спортсмена ситуации.

СМИ сообщили, что допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзовую медаль в дабл-миксте, также дала положительный результата на мельдоний. Ранее Спортивный арбитражный суд открыл дело против спортсмена. 

Источник НСН в Минспорта России рассказал о возможных причинах сложившейся вокруг Крушельницкого ситуации.

«Главной проблемой, с которой не может  WADA справиться, - это всемирная проблема – допинг-терроризм. На этом построена вся система презумпции виновности. Поэтому спортсмен должен доказать, что любое лекарство, которое ему было подмешано, ему подмешал тот-то, тот-то и тот-то тогда-то, тогда-то и тогда-то. Если он этого сделать не может, то он «крайний» в этой ситуации. Это политика беззакония. Вот почему WADA – это карточный домик. Это неразрешимая ситуация, ее никто не может сегодня разрешить. Любой спортсмен мира может быть признан виноватым в применении допинга», - подчеркнул собеседник НСН.

По его словам, подозрения в адрес российского кёрлингиста несостоятельны.

«Применять такой препарат в кёрлинге – алогично. Допустим, у него есть стимулирующее влияние на скелетную мускулатуру. Но в кёрлинге это не нужно. Произошел какой-то нонсенс. Именно поэтому мы говорим о необходимости реформы антидопинговой системы», - заключил специалист.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной реакции Международного олимпийского комитета на ситуацию с Крушельницким.

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