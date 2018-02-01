В Госдуме призвали спортсменов не останавливаться в борьбе за справедливость

Михаил Дегтярев в эфире НСН заявил, что не нужно останавливаться на положительном решении CAS и продолжать отстаивать свою правоту.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов. Ранее они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Глава Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в эфире НСН прокомментировал оправдание российских спортсменов.

«Мы приветствуем решение международного спортивного арбитража, по некоторым нашим атлетам справедливость восторжествовала. Теперь у тех, кто оправдан, появился шанс попасть на Олимпийские игры в Корею. Есть очень большая надежда, что и остальные спортсмены, которые подали иски в CAS, будут оправданы и восстановлены в своих правах», - заявил он.

Политик подтвердил необходимость в продолжении судебных разбирательств в пользу наших спортсменов.

«Дальнейший путь – гражданские иски в другие суды. Нужно защищать свою честь и достоинство, это очень правильная тактика, молчать не нужно. Любое молчание на Западе воспринимается как признание вины, а никакой нашей вины нет. Есть только доклад Макларена, который содержит недостоверные сведения. Это уже подтвердили эксперты, а МОК в своем решении признал, что никакой государственной системы допинга в России не существовало. Господина Родченкова, который, пользуясь тем, что находится под контролем американских спецслужб, продолжает лить грязь на наших спортсменов и на страну, нужно привлекать в суд, пусть дает показания под присягой», - добавил он.

Ранее Председатель Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов в эфире НСН выразил уверенность, что оправданные в суде российские спортсмены должны быть восстановлены в прежнем статусе.