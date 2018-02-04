В Госдуме посоветовали Баху «помолчать»

РИА Новости

Депутат ГД и президент Федерации кёрлинга РФ Дмитрий Свищев в эфире НСН назвал заявление Томаса Баха о реформировании CAS «давлением на суд».

Слова главы Международного олимпийского комитета о «неправильном решении» CAS по российским спортсменам и необходимости реформировать Спортивный арбитраж в Лозанне, являются прямым давлением на суд. Такое мнение высказал в эфире НСН член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

«Никто не имеет права вмешиваться в суды, именно для этого они и существуют – независимые инстанции, которые определяют все за и против, доказательства и вину того или иного спортсмена. Для этого и был создан CAS. Поэтому заявление Баха о реформации CAS я расцениваю как способ давления на суд. Президенту МОК такие заявления давать некорректно, лучше надо было промолчать», – заявил собеседник агентства.

Свищев отметил, что еще неделю назад никто не мог поверить, что суд примет решение в пользу российских спортсменов, хотя это должно быть очевидно, «потому что в любой цивилизованной стране любой суд прежде всего рассматривает доказательства вины человека».

«Так и в данной ситуации суд посчитал, что не все, но большинство наших ребят имеют право на пересмотр наказания, в том числе уменьшение срока дисквалификации либо полную реабилитацию. Потому CAS принял правильно решение для наших ребят», – сказал глава Федерации кёрлинга России.

Теперь, по словам Свищева, Олимпийский комитет России и спортивные федерации ожидают, что МОК пришлет приглашение на игры для оправданных атлетов.

«Считаем, что это было бы правильно. Уж коли дисквалификации нет, и суд принял такое решение, то я не понимаю, какие могут быть аргументы у МОК не прислать приглашения и аккредитации. В тех федерациях, где ребята попали под наказания, очень четко работают сейчас, отстаивают интересы своих спортсменов. Времени очень мало, но шансы есть, а значит, надо биться до последнего», – заключил Дмитрий Свищев.

Ранее в воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что организация разочарована решением CAS, который оправдал 28 российских спортсменов и вернул им медали, завоеванные на ОИ-2014 в Сочи. Ранее в МОК не исключали подачу апелляции на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.