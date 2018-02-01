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Спорт

В Госдуме обвинили WADA в махинациях с контейнерами для допинг-проб

1 Февраля 2018 в 13:58
В Госдуме обвинили WADA в махинациях с контейнерами для допинг-проб

Депутат ГД в эфире НСН предположил, что старые контейнеры могут спровоцировать новые махинации с допинг-пробами. 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвали Международный олимпийский комитет отказаться от новых контейнеров для допинг-проб на Играх в Пхёнчхане. Эксперты посчитали, что их слишком просто вскрыть, не используя при этом какие-то инструменты. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте WADA. Таким образом, в агентстве порекомендовали использовать контейнеры, использовавшиеся в Рио-де-Жанейро в 2016 году, сообщает « Газета.ру».

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв в эфире НСН заявил, что инициативы WADA противоречат сами себе.

«Для меня это удивительно. То нас обвиняли, что банки мы вскрывали, сказали, что надо менять тару. Теперь придумывают историю, что надо всё-таки остаться с ними. Закрадываются мысли, а не специально ли они оставляют эту возможность, чтобы можно было проводить махинации с пробами, то есть делать то, в чём нашу лабораторию обвиняли. Какое-то “масло масляное” получается. Они сами себе противоречат», - считает депутат.

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Дмитрий Свищёв посчитал аргументы WADA по контейнерам слабыми.

«Здесь нужно внимательно разобраться и внимательно всё изучить. Аргументы какие-то очень слабенькие», - заключил Свищёв.

Ранее стало известно, что 28 российских спортсменов вернули свои награды за Олимпиаду в Сочи. Также CAS удовлетворил их требование снять пожизненную дисквалификацию с Игр. Ещё 11 спортсменов смогут участвовать в Олимпиадах, однако состязания в Пхёнчхане они всё-таки пропустят, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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