В Англии назревает новый спортивный скандал

В Англии обвинили хозяев чемпионата мира по футболу — 2022 в подкупе ФИФА. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Бывший спортивный чиновник Бонита Мерсиадес в своей книге написал, что телевизионный канал BeIN Sports дал взятку Международной федерации футбола, чтобы повысить шансы Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира. Мерсиадес уточнил сумму взятки - около $100 млн, и добавил, что Йозеф Блаттер, который возглавлял в тот момент ФИФА, сам назвал цену соглашения. В итоге победил Катар. О реакции руководства федерации пока не известно.