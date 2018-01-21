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Спорт

В Англии назревает новый спортивный скандал

21 Января 2018 в 17:48
В Англии назревает новый спортивный скандал

В Англии обвинили хозяев чемпионата мира по футболу — 2022 в подкупе ФИФА. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Бывший спортивный чиновник Бонита Мерсиадес в своей книге написал, что телевизионный канал BeIN Sports дал взятку Международной федерации футбола, чтобы повысить шансы Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира. Мерсиадес уточнил сумму взятки -  около $100 млн, и добавил, что Йозеф Блаттер, который возглавлял в тот момент ФИФА, сам назвал цену соглашения. В итоге победил Катар. О реакции руководства федерации пока не известно.

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