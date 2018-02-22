Ушли в минус. В четверг на Олимпиаде Россия не выиграла медалей и одну вернула

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В 14-й день Игр в Корее команда Олимпийских атлетов из России потеряла бронзу керлингиста Крушельницкого.

Увы, главная новость 14-го дня Олимпиады не о завоеванных россиянами наградах, а о тех, что пришлось отдать полученную прежде. Александр Крушельницкий вернул свою бронзу, выигранную в дабл-миксте, заявив, что не хочет никаких судебных разбирательств. Некоторые спортсмены упрекнули керлингиста, мол, опустил руки, нужно бороться до конца, раз нет вины. Александр говорит, что идти в суд «бессмысленно и бесполезно».

В беседе с НСН спортивный юрист Артем Пацев рассказал, что медаль Крушельницкому не вернут, даже, если будет доказано, что мельдоний спортсмен не принимал, а ему препарат подсыпали.

«Насколько я понял из заявления Крушельницкого, то он собирается защищать себя. И добиться неприменения к ним санкций. К Брызгаловой претензий у WADA нет. Защищать себя – да, оправдать себя – да, это возможно. Но результат его аннулирован в силу соответствующих правил», - пояснил Пацев.

Сегодня же стало известно, что Олимпийский комитет России официально перевел на счёт Международного олимпийского комитета 15 млн долларов, на которые был оштрафован в декабре прошлого года. Это было одним из условий для восстановления Олимпийского комитета России в МОК.





Загад, как известно, не бывает богат. Но когда россияне на Играх к 15-му дню Олимпиады так и не увидели золотых медалей, хочется надеяться, что до первой из них осталось всего несколько часов. В 4 утра по Москве в Южной Корее на лед в произвольном танце выйдут фигуристки- одиночницы. Короткий танец в исполнении Евгении Медведевой и Алины Загитовой стал в прямом смысле этого слова рекордным. 81,61 балла у Евгении и 82.92 - у Загитовой. И от того, как девушки откатают произвольную программу, решится и их личная судьба, и та, кто принесет России потенциальное первое золото.

Бронзовый призер сочинской Олимпиады в паре с Никитой Кацалаповым фигуристка Елена Ильиных предложила НСН радикальный вариант распределения медалей.

«Обе девушки достойны медали. Я считаю, что серебро и золото будут нашими. Очень уважаю и люблю Женю Медведеву. Она столько в своей жизни уже прошла. Алина Загитова, несмотря на юный возраст, достойно справляется со стрессом, давлением: со стороны прессы, болельщиков. Благодаря своей работе сейчас девушки показывают очень высокий уровень катания. Я бы на месте корейцев отлила еще одну медаль, и обеим бы вручила золото», - прошутила Ильиных.

И Загитова и Медведева выйдут на лед в последней разминке, то есть когда в Москве будет около 7.30 утра.

В 10.40 начнется полуфинальный матч в мужском хоккейном турнире, где сыграют россияне с чехами. Как признался форвард Никита Гусев, чехи играют вязко и пока в олимпийском турнире, по мнению нападающего, они самые серьезные соперники.