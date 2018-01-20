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Спорт

У спортсменов появится личное меню

20 Января 2018 в 17:56
У спортсменов появится личное меню

Результативность российских спортсменов хотят повысить с помощью персонального меню. Ученые из федерального исследовательского центра питания и биотехнологии разработали систему диагностики, с помощью которой стало возможным создавать индивидуальные рационы для каждого отдельного спортсмена. В ходе проводимых исследований выяснилось, что персональное меню не только благоприятно сказывается на здоровье спортсмена, но и существенно влияет на его результативность, в том числе повышает выносливость и физическую силу. Систему в настоящее время тестируют различные спортивные федерации. В начале этого года её апробируют на российских единоборцах и фигуристах.

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