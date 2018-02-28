Тягачёв: Россия вернулась в олимпийскую семью и готовится к летним ОИ

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Почётный президент Олимпийского комитета России рассказал НСН, как важно для страны восстановление организации в правах в МОК.

Восстановлено членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК. Об этом сообщил член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев. Напомним, решение о дисквалификации ОКР было принято 5 декабря. Из-за него Россия было запрещено использовать на Олимпиаде в Пхёнчхане национальную символику, оставив за ней только право на нейтральный флаг.

Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачёв в эфире НСН заявил, что этого решения ждала вся страна.

«Я думаю, что вся страна, весь ОКР ждали такого решения. Сегодня истекал срок выведения нашего комитета из состава международного. Это было такое наказание для нашей страны, что даже президент, Владимир Путин, отметил, что надо признавать ошибки, работать тесно с МОК. И все руководители ОКР и тренеры стали делать всё, чтобы исправить положение. Мы показали своё отношение, и ждали, когда же это свершится. И мы сейчас находимся в маленькой предпраздничной, перед 8 марта, эйфории, что, слава богу, свершилось!», — поделился Тягачёв.

Теперь, по его словам, олимпийскому движению в России предстоит много работы по подготовке к летним ОИ.

«Это очень важно для нашей страны, что мы вновь в составе олимпийской семьи. Мы будем готовиться уже к летней Олимпиаде в Японии, и, естественно, выполним все необходимые требования. В скором времени состоится исполком Олимпийского комитета России, собрание, где будем рассматривать новую программу и всё, что может улучшить состояние спорта. Большие задачи стоят перед тренерами, спортсменами», — рассказал собеседник НСН.

Что касается спортсменов, которые были дисквалифицированы из-за допинга, Тягачёв отметил — им стоит ждать новых судов в CAS, которые, возможно, приведут к отмене дисквалификации, как это было в случае с Марией Шараповой.