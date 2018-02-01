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Спорт

Тягачев: Решение CAS восстановило справедливость

1 Февраля 2018 в 15:29
Тягачев: Решение CAS восстановило справедливость

Леонид Тягачев в эфире НСН выразил надежду на допуск к Олимпийским играм в Пхенчхане оправданных в суде российских спортсменов.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов. Ранее они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. В числе оправданных атлетов – саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, лыжник Максим Вылегжанин, скелетонист Сергей Чудинов и другие.

Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в эфире НСН заявил, что победа в суде может позволить оправданным спортсменам требовать участия в грядущих играх в Пхенчхане.

«Важно, что суд состоялся, мы вернули все свои позиции, и главное, доказали, что мы чистые и Олимпиаду в Сочи выиграли справедливо. Победа есть. Но теперь комиссии, которая определяет участие тех или иных спортсменов в предстоящих играх, за очень короткий промежуток времени нужно решить вопрос о допуске наших ребят, которых оправдал суд. Основания для этого есть полное, сейчас идет активный диалог с президентом МОК Томасом Бахом по данному вопросу», - сообщил он.

Ранее стало известно, что в Международном олимпийском комитете заявили, что решение спортивного арбитража в Лозанне не означает, что атлеты из России получат допуск на Олимпийские игры в Южной Корее.

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