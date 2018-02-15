Тренерский штаб ждет от российских лыжниц медалей в командной гонке и в эстафете

Тренер российских лыжниц Александр Завьялво заявил, что 8-е,10-е и 17-е место наших девушек в гонке на 10 км - это успех.

Норвежская лыжница Рагниль Хага выиграла золото Олимпиады в гонке на 10 км. Серебро завоевала шведка Шарлотт Калла, которая прибавла к своему золоту еще одну медаль. А вот бронза досталась двум спортсменка — норвежке Марит Бьорген и финке Криста Пярмякоски, которые показали одинаковое время вплоть до десятых секунды. Такие случаи бывают крайне редко, но организаторы всегда для этого чеканят несколько дополнительных медалей.

Россиянка Анастасия Седова оказалась восьмой, Анна Нечаевская — 10-й, Алиса Жамбалова — 17-й.

Трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, который наблюдал за гонкой непосредственно на трассе, рассказал НСН, что девушки даже перевыполнили задачу (слушайте аудио).

«Это просто отличный результат! У нас еще впереди командная гонка, эстафета… будем надеяться на хорошие результаты там. Жамбалова - классистка, она специализируется на классическом стиле, Мы вообще ее поставили, чтобы она проработала дистанцию. А здесь попала в топ-20, это очень здорово», - резюмировал специалист.

Меж тем лыжница Анастасия Седова посетовала на нападки болельщиков в соцсетях. По ее словам, люди недовольны тем, что российские атлеты выступают под нейтральным флагом. Седова призналась, что не отвечает на подобные комментарии.