Тихонов: Не приедут американские биатлонисты – нам же лучше!

РИА Новости

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в эфире НСН заявил, что не расстроится, если на этап КМ по биатлону в Тюмень не приедут американцы и чехи.

Бойкот российского этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который объявили команды США и Чехии, не стоит того внимания, которое ему уделяется в СМИ. Такое мнение высказал в эфире НСН олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Я удовлетворен и очень рад, что американцы не приедут. Где американцы – там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видов спорта. Не приехали – да и хрен с ними! Чехи своим бойкотом что-то хотят получить, скорее всего. Не надо обращать на это внимание», – посоветовал собеседник агентства.

Тихонов напомнил, что заявления о бойкоте соревнований в России звучат регулярно. Как считает прославленный биатлонист, виноваты в этом российские спортивные чиновники и их неумелое руководство.

«Мы для бойкотов сами заложили фундамент неграмотным и безголовым руководством Мутко и Жукова. За последние 9 лет хватало скандалов с допингом. Случаи на Олимпиаде вообще вопиющие. Сейчас нам надо думать, как провести Кубок Мира на высочайшем уровне. А что до американцев, когда я был президентом российского биатлона, они нас как огня боялись. Потому что все было профессионально и справедливо», – заключил Александр Тихонов.

Ранее сегодня американская сборная по биатлону заявила о своем намерении бойкотировать российский этап КМ в Тюмени, который пройдет в марте этого года. Позже к бойкоту присоединилась Чехия. В МОК выразили сожаление таким развитием событий, а также напомнили, что бойкоты еще никому не шли на пользу. А вот француз Мартен Фуркад, который является пятикратным олимпийским чемпионов по биатлону, наоборот поддержал проведение КМ в России. Он заявил, что будет рад выступить в Тюмени.