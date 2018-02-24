Суббота
24 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Спорт

Тихонов: Не приедут американские биатлонисты – нам же лучше!

24 Февраля 2018 в 15:01
Тихонов: Не приедут американские биатлонисты – нам же лучше!
РИА Новости

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в эфире НСН заявил, что не расстроится, если на этап КМ по биатлону в Тюмень не приедут американцы и чехи.

Бойкот российского этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который объявили команды США и Чехии, не стоит того внимания, которое ему уделяется в СМИ. Такое мнение высказал в эфире НСН олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Я удовлетворен и очень рад, что американцы не приедут. Где американцы – там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видов спорта. Не приехали – да и хрен с ними! Чехи своим бойкотом что-то хотят получить, скорее всего. Не надо обращать на это внимание», – посоветовал собеседник агентства.

Тихонов напомнил, что заявления о бойкоте соревнований в России звучат регулярно. Как считает прославленный биатлонист, виноваты в этом российские спортивные чиновники и их неумелое руководство.

«Мы для бойкотов сами заложили фундамент неграмотным и безголовым руководством Мутко и Жукова. За последние 9 лет хватало скандалов с допингом. Случаи на Олимпиаде вообще вопиющие. Сейчас нам надо думать, как провести Кубок Мира на высочайшем уровне. А что до американцев, когда я был президентом российского биатлона, они нас как огня боялись. Потому что все было профессионально и справедливо», – заключил Александр Тихонов.

Ранее сегодня американская сборная по биатлону заявила о своем намерении бойкотировать российский этап КМ в Тюмени, который пройдет в марте этого года. Позже к бойкоту присоединилась Чехия. В МОК выразили сожаление таким развитием событий, а также напомнили, что бойкоты еще никому не шли на пользу. А вот француз Мартен Фуркад, который является пятикратным олимпийским чемпионов по биатлону, наоборот поддержал проведение КМ в России. Он заявил, что будет рад выступить в Тюмени.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.