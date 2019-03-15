Терентьев: Насколько закалились паралимпийцы — станет ясно на играх в Токио

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Паралимпийский чемпион Михаил Терентьев рассказал НСН, как четырехлетняя дисквалификация ПКР сказалась на уровне подготовки российских спортсменов.

Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) официально восстановлено 15 марта. В пресс-релизе МПК говорится, что до 31 декабря 2022 года решение будет иметь условный характер, но это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Для сохранения статуса ПКР должен, в частности выплатить МПК 250 тысяч евро в 2019 году, а в течение каждого из следующих трех лет — по 125 тысяч евро. Средства будут обеспечивать усиленное тестирование российских спортсменов.

Депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев заявил в эфире НСН, что решение МПК — самое приемлемое.

«Мы добились, что наши спортсмены могут участвовать под российским флагом в любых международных соревнованиях под эгидой международного паралимпийского комитета. Хотя решение носит условный характер, и нам говорят, что мы до сих пор не выполнили критерии, но мы и не сможем их выполнить, потому что они находятся не в зоне ответственности паралимпийского комитета. Поэтому всем спортсменам и тренерам хочется пожелать успехов в отстаивании интересов России на спортивных аренах», — сказал он.

Сейчас российским паралимпийцам необходимо как можно лучше выступать на всех международных турнирах, чтобы заработать больше квот для участия в паралимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

«Паралимпийцы из России сильны тем, что, преодолевая барьеры, они становятся сильнее. Этот барьер, который был искусственно создан Международным паралимпийским комитетом, только закалил наш командный дух. Посмотрим, как наши спортсмены будут выступать на международных соревнованиях. Этот год очень важен с точки зрения того, чтобы мы добились больше квот на участие на паралимпийских играх в Токио, — отметил Терентьев. — Сейчас важно участвовать на всех чемпионатах мира, чтобы посмотреть, в каком составе наша команда может поехать на паралимпийские игры и сравнить с тем результатами, сколько мест нам давали на играх в Рио-де-Жанейро, куда мы не поехали. После этого будет видно, как сказалась эта история на уровне подготовки нашей команды».

Членство ПКР в международной организации было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.