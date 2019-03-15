Терентьев: Насколько закалились паралимпийцы — станет ясно на играх в Токио

Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) официально восстановлено 15 марта. В пресс-релизе МПК говорится, что до 31 декабря 2022 года решение будет иметь условный характер, но это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Для сохранения статуса ПКР должен, в частности выплатить МПК 250 тысяч евро в 2019 году, а в течение каждого из следующих трех лет — по 125 тысяч евро. Средства будут обеспечивать усиленное тестирование российских спортсменов.
Депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев заявил в эфире НСН, что решение МПК — самое приемлемое.
«Мы добились, что наши спортсмены могут участвовать под российским флагом в любых международных соревнованиях под эгидой международного паралимпийского комитета. Хотя решение носит условный характер, и нам говорят, что мы до сих пор не выполнили критерии, но мы и не сможем их выполнить, потому что они находятся не в зоне ответственности паралимпийского комитета. Поэтому всем спортсменам и тренерам хочется пожелать успехов в отстаивании интересов России на спортивных аренах», — сказал он.
Сейчас российским паралимпийцам необходимо как можно лучше выступать на всех международных турнирах, чтобы заработать больше квот для участия в паралимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.
Членство ПКР в международной организации было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.