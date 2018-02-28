Тарпищев: Олимпийский комитет России начнет свою жизнь в МОК с чистого листа

Член Международного олимпийского комитета в эфире НСН заявил о необходимости и дальше бороться за российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР. Процедура прошла автоматически, без дополнительных процедур, так как у российских спортсменов в Пхёнчхане больше не нашли положительных допинг-проб. Об этом 28 февраля журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает RT.

Член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев в эфире НСН заявил, что Россия больше не должна повторять ошибок, которые ранее привели к отстранению национального олимпийского комитета.

«В решении МОК было сказано, что если не будет нареканий в последние дни Олимпиады, связанных с допинговыми делами (проверяли ещё хоккеистов и лыжниц), то статус ОКР будет возвращён автоматически, что и произошло. Поэтому жизнь начинается с нового листа, не надо делать тех ошибок, которые были», - отметил собеседник НСН.

По словам Шамиля Тарпищева, теперь России предстоит защитить права спортсменов, которые были дисквалифицированы в ходе допинг-скандала.

«За спортсменов надо биться и пройти все возможные варианты, чтобы каждого из них защитить. Это наша обязанность», - заключил в эфире НСН Тарпищев.

Напомним, членство ОКР в МОК было приостановлено в декабре 2017 года. Такое решение было принято по итогам расследования о якобы применении российскими спортсменами допинга на Играх в Сочи. В результате сборная РФ выступала в Пхёнчхане в сильно усечённом составе и под нейтральным флагом, сообщает Ura.ru .