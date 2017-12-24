Спортивный журналист раскритиковал футбольных комментаторов за ошибки

Эксперт в эфире НСН оценил уровень спортивных трансляций на российском телевидении.

Три российских телеканала будут вести трансляции Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Соответствующий договор ФИФА заключила с Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».в эфирезаявил, что всегда смотрит трансляции важных футбольных матчей без звука, так как российские комментаторы постоянно делают ошибки.«Я никогда не слушаю комментаторов и смотрю футбольные матчи без звука. Они все не знают русский язык и не разбираются в футболе. Они делают множество смыслов ошибок. Этих людей никто никогда не учил, или он не хотели учиться. Я уже не говорю о том, как они коверкают фамилии. Пяти минут не проходит, чтобы они не сделали какую-нибудь ошибку», - поделился с НСН Винокуров.Он также напомнил, как во времена его работы строго следили за речью комментаторов. По словам Винокурова тогда могли отстранить за любую ошибку или оговорку.При этом он отметил, что не смотря на работу комментаторов, трансляции важных соревнований российские телеканалы проводят на высоком уровне.Напомним, игры Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут сразу в нескольких городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.