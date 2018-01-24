Спортивный комментатор: Бойкот Игр-2018 лишит нас Олимпиады на 12 лет

В эфире НСН Алексей Осин выступил против предложения депутата Госдумы Михаила Дегтярева бойкотировать Игры в ответ на решения МОК.



Российский флаг запретили проносить на трибуны Олимпийских игр в Пхёнчхане. На сайте оргкомитета Международного олимпийского комитета уточняется, что нельзя проносить атрибутику стран, которые не участвуют в Играх. Накануне МОК без объяснения причин отказался допускать до участия в зимней Олимпиаде ряд ведущих российских спортсменов.



В ответ на это председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил спортсменам пересмотреть вопрос о своем участии в Играх-2018 и отметил, что «Россию пытались вывести на бойкот Олимпиады».

Спортивный журналист, комментатор Алексей Осин в эфире НСН выступил против бойкота Олимпийских игр, так как в этом случае, по правилам МОК, российские атлеты рискуют пропустить еще и две следующие Олимпиады.

«Михаил Дегтярев за кого-то не имеет право принимать решения, как мне кажется. Тут дело за каждый из спортсменов. Бойкот может иметь очень неприятные последствия для будущего нашего спорта. Согласно правилу, которое есть в МОК, оно было принято после серии бойкотов в 80-х годах, страну, которая бойкотирует Игры, могут на две следующие Олимпиады не пустить. Поэтому может быть 12 лет пропуска. Если он (Дегтярев – прим. НСН) готов поставить крест на судьбах не только этих спортсменов, которые и так пострадали, но еще и будущих, тогда флаг ему в руки. Мне кажется, что позиция президента РФ в этом вопросе она более взвешенная – каждый сам решает, едет он или нет», - отметил комментатор.

Сборная России на ОИ-2018 выступает под олимпийским флагом, отмечает RT. Ранее сообщалось, что МОК не включил саночницу Викторию Демченко, бобслеистов Романа Кошелева и Юлию Шокшуеву, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также некоторых российских конькобежцев и хоккеистов в список потенциальных участников Игр, пишет Лента.ру.