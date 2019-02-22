Спорт за неделю: Лыжные гонки, биатлон и футбол

В новом выпуске «НСН-Спорт» - дисквалификация Устюгова, золотая медаль Павловой и Малышко, и выход «Зенита» и «Краснодара» в 1.8 финала Лиги Европы.
Топ-1: Чемпионат мира по лыжным гонкам в Австрии
Чемпионат мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефильде начался скандалом, им продолжился, и боюсь, точка не поставлена. Сначала российские спортсмены возмутились тем, что комментировать главный турнир года будет Дмитрий Губерниев
. Мол, он громкий, предвзятый, навязывающий свою точку зрения. Потом президент Федерации по лыжным гонкам Елена Вяльбе
посетовала, что уже непосредственно в Австрии, только к российским спортсменам могут приходить допинг-офицеры по три раза в сутки. Но кульминацией стал инцидент с Сергеем Устюговым
. В полуфинале трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханесс Клебо
, что называется, подрезал на трассе. Уже на финише россиянин чуть толкнул соперника в грудь, а потом и похлопал по щекам. В итоге, несмотря на все апелляции, Устюгова дисквалифицировали. Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё так прокомментировал инцидент: Клебо спровоцировал Устюгова. Норвежцы сумасшедшие, пора с этим покончить. Олимпийский чемпион Александр Легков
заявил НСН
, что невозможно не увидеть некую предвзятость по отношению к российским спортсменам.
«Доля правды в этом есть, потому что есть такие моменты. Как только российский спортсмен что-то где-то нарушает. Его дисквалифицирует с гонки. Результат аннулируют. С иностранными спортсменами все немного не так. Но это лишь мое мнение. Приеду на место и лично спрошу у Устюгова, что случилось, по телевизору выводов делать не буду», - отметил Легков.
Утешением в этой истории стала бронза Глеба Ретивых, который пропустил вперед итальянца Федерико Пелегрини и норвежца Клебо. А вот в женской спринтерской гонке лучшей из россиянок стала Наталья Непряева. Она - девятая.
Топ-2: Чемпионат Европы по биатлону в Белоруссии
В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону. После весьма неудачных первых дней накануне сборная Россия выиграла золотую медаль в супермиксте. Евгения Павлова и Дмитрий Малышко опередили более чем на 20 секунд Анну Магнуссон и Йеспер Нелин, выступающих за команду Швеции. И если Малышко давно известен как эстафетный боец, но Павлова еще пару месяцев назад не могла и ходить из-за травмы, и провалила первую гонку на чемпионате Европы. Однако на этот раз справилась она с задачей на твердую «четверку».
А вот в смешанной эстафете наша команда осталась за рамками призовой тройки. Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков финишировали только четвертыми. От шведской сборной россияне отстали более чем на 47 секунд.
Топ-3: От лыжного спорта и биатлона – к футболу
И напоследок: от зимних видов спорта – к летним. «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Питерцы уверенно обыграли «Фенербахче» - 3:1, краснодарцы миром разошлись с «Байером» - 1:1. Но счет гола на чужом поле россияне идут дальше. Кстати, нападающий питерцев иранский бомбардир Сердар Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Во вчерашнем матче с турецким клубом на его счету дубль и результативная передача. Итак, в 1/8 Лиги Европы также пробились «Севилья», «Интер», «Валенсия», «Наполи», «Челси», «Ред Булл Зальцбург», «Арсенал», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Вильярреал», «Славия», «Ренн» и «Бенфика».