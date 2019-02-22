Спорт за неделю: Лыжные гонки, биатлон и футбол

В новом выпуске «НСН-Спорт» - дисквалификация Устюгова, золотая медаль Павловой и Малышко, и выход «Зенита» и «Краснодара» в 1.8 финала Лиги Европы.

Топ-1: Чемпионат мира по лыжным гонкам в Австрии

Чемпионат мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефильде начался скандалом, им продолжился, и боюсь, точка не поставлена. Сначала российские спортсмены возмутились тем, что комментировать главный турнир года будет. Мол, он громкий, предвзятый, навязывающий свою точку зрения. Потом президент Федерации по лыжным гонкампосетовала, что уже непосредственно в Австрии, только к российским спортсменам могут приходить допинг-офицеры по три раза в сутки. Но кульминацией стал инцидент с. В полуфинале трехкратный олимпийский чемпион норвежец, что называется, подрезал на трассе. Уже на финише россиянин чуть толкнул соперника в грудь, а потом и похлопал по щекам. В итоге, несмотря на все апелляции, Устюгова дисквалифицировали. Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё так прокомментировал инцидент: Клебо спровоцировал Устюгова. Норвежцы сумасшедшие, пора с этим покончить.заявил, что невозможно не увидеть некую предвзятость по отношению к российским спортсменам.

«Доля правды в этом есть, потому что есть такие моменты. Как только российский спортсмен что-то где-то нарушает. Его дисквалифицирует с гонки. Результат аннулируют. С иностранными спортсменами все немного не так. Но это лишь мое мнение. Приеду на место и лично спрошу у Устюгова, что случилось, по телевизору выводов делать не буду», - отметил Легков.

Утешением в этой истории стала бронза Глеба Ретивых, который пропустил вперед итальянца Федерико Пелегрини и норвежца Клебо. А вот в женской спринтерской гонке лучшей из россиянок стала Наталья Непряева. Она - девятая.

Топ-2: Чемпионат Европы по биатлону в Белоруссии

В белорусских Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону. После весьма неудачных первых дней накануне сборная Россия выиграла золотую медаль в супермиксте. Евгения Павлова и Дмитрий Малышко опередили более чем на 20 секунд Анну Магнуссон и Йеспер Нелин, выступающих за команду Швеции. И если Малышко давно известен как эстафетный боец, но Павлова еще пару месяцев назад не могла и ходить из-за травмы, и провалила первую гонку на чемпионате Европы. Однако на этот раз справилась она с задачей на твердую «четверку».

А вот в смешанной эстафете наша команда осталась за рамками призовой тройки. Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков финишировали только четвертыми. От шведской сборной россияне отстали более чем на 47 секунд.

Топ-3: От лыжного спорта и биатлона – к футболу

И напоследок: от зимних видов спорта – к летним. «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Питерцы уверенно обыграли «Фенербахче» - 3:1, краснодарцы миром разошлись с «Байером» - 1:1. Но счет гола на чужом поле россияне идут дальше. Кстати, нападающий питерцев иранский бомбардир Сердар Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Во вчерашнем матче с турецким клубом на его счету дубль и результативная передача. Итак, в 1/8 Лиги Европы также пробились «Севилья», «Интер», «Валенсия», «Наполи», «Челси», «Ред Булл Зальцбург», «Арсенал», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Вильярреал», «Славия», «Ренн» и «Бенфика».