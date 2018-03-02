Спорт за неделю: Чем удивит россиян футбольная Премьер-лига?

В выпуске «НСН-спорт» — главные футбольные события уходящей недели.

Сегодня в 19.30 матчем «Анжи»-«Рубин» стартовал второй круг чемпионата Российской футбольной Премьер-Лиги.

Напомним тем, кто за олимпийскими переживаниями позабыл, как команды расположились в турнирной таблице. Возглавляет гонку «Локомотив». Его преимущество перед идущими следом «Зенитом» и «Спартаком» 7 очков. Так что главная интрига, смогут ли железнодорожники не пропустить, так сказать, вперед своего «локомотива» питерцев и москвичей. Другой вопрос, что может помочь одним удержать, а другим нагнать лидеров.

Главная составляющая, конечно, это игроки. Красно-зеленые в зимнее трансферное окно оказались самыми скромными. Месси и Рональду почему-то не купили и даже не примеривались. К слову, в целом клубы на покупку и аренду футболистов совокупно потратили € 28,5 млн, и на долю «Зенита» и «Спартака» пришлось две трети от этой суммы.

Но сыграют ли эти игроки, так, как ждут от них Манчини и Каррера. В столкновении звезд и слаженного коллектива известный футбольный комментатор Виктор Гусев сделал ставку на последний.

«Может ли «Локомотив» удержать лидерскую позицию? Мне кажется, что – да. Во-первых, команда убедительно играет. Но не настолько силен «Локомотив», чтобы больше не терять очки и сохранить преимущество до конца чемпионата. Но дело в том, что преследователи неидеальный в своей игре. Очки терять будут все, и терять пропорционально. В итоге «Локо» удержится на первом месте», - прогнозирует Гусев.

Напомним, после многолетнего перерыва «Спартака», к собственному счастью и ликованию болельщиков, выиграл год назад чемпионский титул, и явно хотел бы успех закрепить. Но выглядит команда на поле в этом сезоне явно не по-чемпионски. В эфире НСН Виктор Гусев заявил, что не видит красно-белых с золотыми медалями на шее.

«Борьба за медали продолжится. А также за второе и третье место. Что касается «Спартака», команда провела очень удачный прошлый сезон. Сейчас не так все хорошо для клуба складывается. Будет участвовать в борьбе за медали, но чаще сейчас мы говорим не о серебре или бронзе, а о месте в Лиге Чемпионов. Я думаю, что «Спартак» поборется за эту путевку», - уверен комментатор.

По верхам прошлись, теперь вниз, к зоне вылета. И там борьба за сохранение прописки в премьер-лиге по азарту едва ли уступит чемпионской гонке. Явным аутсайдером пока является хабаровский СКА с 12 очками. У Анжи» -19 очков, «Тосно» — 20 и «Амкара» — 21. Как считают эксперты, именно эти команды, скорее всего, и разыграют между собой прямые путевки в ФНЛ и спасительные два места в зоне в стыковых матчей.